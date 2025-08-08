Social

Rusia rescrie istoria în școli: Moldova este prezentată ca un teritoriu fără drept de existență.

Rusia rescrie istoria în școli: Moldova este prezentată ca un teritoriu fără drept de existență.Școală. Sursa foto: Facebook/ Ministerul Educației
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Manualele școlare din Rusia transmit elevilor ideea că Republica Moldova nu este un stat cu o identitate proprie. Potrivit unei analize realizate de istoricul Artur Leșcu, expert în cadrul comunității WatchDog, aceste cărți rescriu trecutul și pun la îndoială legitimitatea Moldovei ca stat suveran.

Elevi

Elevi. Sursa foto: diez

Manualele de istorie pentru clasele a IX-a, a X-a și a XI-a prezintă Moldova ca parte a „lumii ruse”. Această formulare este folosită pentru a sugera o legătură istorică inevitabilă între Rusia și teritoriul moldovean. Analiza arată că aceste cărți ignoră faptele istorice și promovează o viziune falsă, convenabilă regimului de la Kremlin, scrie IPN.

În viziunea autorilor ruși, Moldova este descrisă ca o construcție artificială, apărută doar din motive administrative în perioada sovietică. Un exemplu elocvent apare în manualul de clasa a X-a, unde se afirmă că formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești s-a produs prin unirea Basarabiei cu Republica Autonomă Moldovenească.

„Moldova, fără o istorie proprie”

Expertul WatchDog atrage atenția că aceste formulări din manuale insinuează că Moldova nu are o identitate istorică clară. Se transmite ideea că statul moldovean nu a avut o evoluție proprie coerentă. Existența sa este prezentată ca fiind posibilă doar datorită deciziilor luate de fosta URSS. Această interpretare apare în contradicție cu realitățile istorice. Afirmațiile respective contrazic atât documentele istorice, cât și principiile dreptului internațional.

Statul se face stăpân pe banii din Pilonul 2. Retragi maximum 25%
Statul se face stăpân pe banii din Pilonul 2. Retragi maximum 25%
Reguli noi la ajutoarele sociale. Trec de la primării la Muncă
Reguli noi la ajutoarele sociale. Trec de la primării la Muncă

Anexările, văzute ca „reîntregiri”

Evenimentele din 1812 și 1949 sunt prezentate în manuale drept „reîntregiri istorice”. Aceste acțiuni sunt descrise ca fiind firești în logica istoriei ruse. Pretențiile rusești asupra teritoriului basarabean sunt considerate legitime. În sprijinul acestor pretenții, sunt invocate pierderile teritoriale suferite de Rusia după Primul Război Mondial. Această justificare este prezentată ca un argument istoric. În acest mod, elevilor li se cultivă ideea că influența rusă asupra regiunii este naturală și legitimă.

Manuale coordonate politic

Cărțile sunt redactate sub supravegherea lui Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin. Acesta este cunoscut și pentru implicarea sa în negocierile cu Ucraina. Prezența sa în acest proiect sugerează că manualele nu sunt simple instrumente educaționale, ci fac parte dintr-un plan mai larg de influență ideologică.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:48 - Fotbalist internațional, condamnat la doi ani de închisoare pentru fraudă
16:37 - Cazare de groază în Grecia. Cuib de viespi în cameră
16:36 - Statul se face stăpân pe banii din Pilonul 2. Retragi maximum 25%
16:23 - Reguli noi la ajutoarele sociale. Trec de la primării la Muncă
16:17 - Republica de la Ploiești - 8 august 1870
16:13 - Antonescu își critică fostul contracandidat, Nicușor Dan, după moartea lui Iliescu

Proiecte speciale