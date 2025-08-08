Social Rusia rescrie istoria în școli: Moldova este prezentată ca un teritoriu fără drept de existență.







Manualele școlare din Rusia transmit elevilor ideea că Republica Moldova nu este un stat cu o identitate proprie. Potrivit unei analize realizate de istoricul Artur Leșcu, expert în cadrul comunității WatchDog, aceste cărți rescriu trecutul și pun la îndoială legitimitatea Moldovei ca stat suveran.

Manualele de istorie pentru clasele a IX-a, a X-a și a XI-a prezintă Moldova ca parte a „lumii ruse”. Această formulare este folosită pentru a sugera o legătură istorică inevitabilă între Rusia și teritoriul moldovean. Analiza arată că aceste cărți ignoră faptele istorice și promovează o viziune falsă, convenabilă regimului de la Kremlin, scrie IPN.

În viziunea autorilor ruși, Moldova este descrisă ca o construcție artificială, apărută doar din motive administrative în perioada sovietică. Un exemplu elocvent apare în manualul de clasa a X-a, unde se afirmă că formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești s-a produs prin unirea Basarabiei cu Republica Autonomă Moldovenească.

Expertul WatchDog atrage atenția că aceste formulări din manuale insinuează că Moldova nu are o identitate istorică clară. Se transmite ideea că statul moldovean nu a avut o evoluție proprie coerentă. Existența sa este prezentată ca fiind posibilă doar datorită deciziilor luate de fosta URSS. Această interpretare apare în contradicție cu realitățile istorice. Afirmațiile respective contrazic atât documentele istorice, cât și principiile dreptului internațional.

Evenimentele din 1812 și 1949 sunt prezentate în manuale drept „reîntregiri istorice”. Aceste acțiuni sunt descrise ca fiind firești în logica istoriei ruse. Pretențiile rusești asupra teritoriului basarabean sunt considerate legitime. În sprijinul acestor pretenții, sunt invocate pierderile teritoriale suferite de Rusia după Primul Război Mondial. Această justificare este prezentată ca un argument istoric. În acest mod, elevilor li se cultivă ideea că influența rusă asupra regiunii este naturală și legitimă.

Cărțile sunt redactate sub supravegherea lui Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin. Acesta este cunoscut și pentru implicarea sa în negocierile cu Ucraina. Prezența sa în acest proiect sugerează că manualele nu sunt simple instrumente educaționale, ci fac parte dintr-un plan mai larg de influență ideologică.