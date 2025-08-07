International Gigantul care scapă de taxele lui Donald Trump. Are o importanță strategică la nivel mondial







Din cuprinsul articolului Gigantul care e scutit de taxele lui Donald Trump

Taxele impuse de Donald Trump, președintele din SUA, nu se vor răsfrânge și asupra gigantului semiconductorilor, TSMC, din Taiwan, „este scutit” de tarifele de 100%.

„Ținând cont de faptul că este cel mai mare exportator din Taiwan şi are fabrici în SUA, TSMC este scutit”. A fost anunțul pe care l-a făcut Liu Chin-ching, directorul Consiliului Naţional de Dezvoltare, în cadrul unei şedinţe de informare în Parlamentul de la Taipei.

Probleme vor avea, însă, alți producători de cipuri, din această țară, care nu vor fi scutiți de taxe și vor avea probleme. „Vom continua să monitorizăm situaţia şi să propunem măsuri de asistenţă pe termen scurt şi mediu”, a mai afirmat oficialul din Taiwan.

Liderul de la Casa Albă a anunțat, ieri, că are de gând să impună taxe vamale de 100% asupra cipurilor şi semiconductorilor. Dar, Trump nu a explicat deocamdată când va intra în vigoare această nouă taxă vamală.

„Vom impune taxe vamale semnificative asupra cipurilor şi semiconductorilor. Va fi în jur de 100%. Dar este o veste bună pentru companiile care le produc în SUA”, a fost anunțul venit de la Casa Albă.

Președintele a vorbit în repetate rânduri despre industria americană a semiconductorilor, care e sabotată de Taiwan. Pentru a-și proteja statutul de cel mai mare producător de semiconductori din lume, TSMC a anunțat în această primăvară că va investi o sumă colosală, de 100 de miliarde de dolari, în SUA, pentru a deschide fabrici.

TSMC produce cipuri ce sunt folosite la foarte multe produse de comunicare, de la iPhone-urile Apple la echipamentele de inteligenţă artificială de ultimă generaţie ale Nvidia.

Importanța strategică pe care o are acest domeniu din Taiwan a protejat țara de o invazie a Chinei. Odată cu investiția celor de la TSMC, ar putea să apară probleme foarte mari în economie, iar Taipeiul să rămână descoperit în fața Beijingului, conform news.ro.