International Trump nu insistă ca Putin să se întâlnească cu Zelenski







Președintele american Donald Trump nu va insiste ca Vladimir Putin să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, a declarat liderul de la Casa Albă, contrazicând astfel o declarație anterioară a echipei sale.

Trump a anunțat că va avea o întâlnire cu președintele rus Putin, indiferent dacă liderul rus este de acord sau nu să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Nu vrea, nu”, a spus Trump, când a fost întrebat dacă Putin va trebui să se întâlnească mai întâi cu Zelenski. „Ar dori să se întâlnească cu mine și voi face tot ce pot pentru a opri crimele.”

Trump le-a spus anterior liderilor europeni că intenționează să se întâlnească personal cu Putin, urmat de o întâlnire trilaterală cu liderii Rusiei și Ucrainei.

Trump le-a declarat apoi reporterilor, miercuri seară, că deși există o „perspectivă foarte bună” ca o întâlnire să aibă loc, nu o va clasifica drept un „avans important” al negocierilor.

„Rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis acestei întâlniri. Președintele Trump ar dori să se întâlnească atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski, deoarece își dorește ca acest război brutal să se încheie”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un comunicat.

„Casa Albă lucrează la detaliile acestor potențiale întâlniri, iar detaliile vor fi furnizate la momentul potrivit.”

Implicarea continuă a lui Trump sugerează că acesta vede încă o posibilitate de a pune capăt conflictului prin diplomație, deși includerea lui Zelenski ar putea diminua interesul lui Putin. Președintele rus a evitat până acum să se întâlnească cu Zelenski, deoarece consideră că acest lucru îl legitimează ca lider al Ucrainei.

Rămâne neclar ce înseamnă oricare dintre potențialele întâlniri pentru termenul limită de vineri al lui Trump pentru impunerea de sancțiuni suplimentare împotriva țărilor care cumpără energie rusească.

Președintele SUA a amenințat că va lua această măsură pentru a pedepsi Moscova dacă Putin nu ia măsuri pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Întrebat dacă termenul limită pentru ca Putin să accepte un armistițiu era încă vineri, Trump a răspuns: „Va depinde de el, vom vedea ce are de spus”.

Trump este din ce în ce mai furios față de rolul Rusiei în prelungirea conflictului și blocarea discuțiilor de pace, în timp ce Moscova continuă atacurile aeriene asupra țintelor civile din Ucraina.

Trimisul special al lui Trump pentru misiuni de pace, Steve Witkoff, a avut cel puțin cinci întâlniri cu Putin din februarie, dar contactele nu au reușit să producă niciun progres. Trump este din ce în ce mai iritat de Putin, care a escaladat dramatic atacurile Rusiei asupra Ucrainei de la începutul contactelor diplomatice bilaterale.

În diferite momente ale procesului, oficialii americani au exprimat că sunt aproape de un fel de acord care ar îngheța, în esență, conflictul în forma sa actuală, iar echipa lui Witkoff speră că Rusia va fi în cele din urmă din nou deschisă la astfel de concesii, a declarat o persoană familiarizată cu situația, citată de Politico.

Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat, înainte ca situația Casei Albe să fie cunoscută, că se așteaptă la un summit Trump-Putin chiar săptămâna viitoare. Ușakov a minimalizat probabilitatea ca Zelenski să participe la întâlnire.

Putin a ratat o posibilă întâlnire cu Zelenski la Istanbul în luna mai, după ce Trump stabilise unul dintre numeroasele sale termene limită pentru ca Rusia să facă progrese către pace.

Oficialii ruși au declarat la acea vreme că Putin se va întâlni cu Zelenski doar după ce se va ajunge la un proiect de înțelegere, în timp ce administrația Trump a subliniat în repetate rânduri importanța discuțiilor dintre cei doi lideri.