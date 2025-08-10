International Europa îşi întăreşte poziţia dură înainte de summitul istoric Trump-Putin







Europa îşi întăreşte poziţia dură. Principalii lideri ai Uniunii Europene au făcut un apel ferm pentru menținerea presiunii asupra Rusiei, cerând un final corect al conflictului din Ucraina, cu doar câteva zile înaintea summitului programat între președinții Vladimir Putin și Donald Trump.

Întâlnirea, care va avea loc pe 15 august în Alaska, ridică temeri la Kiev cu privire la posibilitatea unor negocieri purtate fără participarea directă a Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat în mod repetat îngrijorarea față de această situație, avertizând că „orice decizie luată împotriva noastră, orice decizie luată fără Ucraina, ar fi o decizie împotriva păcii”.

În discursul său zilnic, Zelenski a insistat că „trebuie să existe un sfârșit onest al acestui război” și a subliniat că „depinde de Rusia să pună capăt războiului pe care l-a început”. În prezent, trupele ruse controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Pe fondul acestor evoluții, Zelenski a avut o convorbire telefonică cu premierul britanic Keir Starmer, în care a solicitat aliaților europeni să adopte „măsuri clare” pentru a stabili o poziție comună, în condițiile în care Ucraina se simte marginalizată în negocierile diplomatice.

Liderii europeni — Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Donald Tusk, Keir Starmer, Alex Stubb și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen — și-au reafirmat angajamentul pentru o strategie care să combine diplomația activă, sprijinul consistent pentru Ucraina și menținerea presiunii asupra Rusiei.

„Salutăm activitatea președintelui Trump de a opri masacrul din Ucraina” și suntem pregătiți să susținem aceste eforturi atât diplomatic, cât și prin continuarea sprijinului militar și financiar”, au transmis aceștia.

În plus, liderii europeni au subliniat că „drumul spre pace nu poate fi trasat fără Ucraina” și au reafirmat principiul fundamental conform căruia frontierele internaționale nu pot fi modificate prin forță. Ei au adăugat că „linia frontului actuală ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor”.

Inițiativa summitului Trump-Putin a generat o intensificare a activității diplomatice. Volodimir Zelenski a avut discuții telefonice cu Emmanuel Macron și cu premierul spaniol Pedro Sanchez, în timp ce ministrul britanic de Externe, David Lammy, a găzduit la Londra o întâlnire cu oficiali ucraineni și americani pentru a analiza „următorii pași către pace”.

În paralel, președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a purtat o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, evidențiind complexitatea relațiilor internaționale în contextul conflictului.

De menționat că Vladimir Putin nu a mai pășit pe teritoriul Statelor Unite încă din 2015 și, având în vedere că Washingtonul nu recunoaște jurisdicția Curții Penale Internaționale, care a emis un mandat de arestare pe numele său, președintele rus nu riscă să fie arestat în SUA.

Pe frontul de luptă, situația rămâne tensionată. Moscova solicită cedarea a patru regiuni ucrainene — Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson — pe lângă Crimeea anexată în 2014, precum și oprirea livrărilor de arme occidentale și renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO.

Aceste condiții sunt inacceptabile pentru Kiev, care cere retragerea trupelor ruse și garanții de securitate din partea Occidentului, inclusiv sprijin militar continuu și desfășurarea unui contingent european.

În ultimele zile, forțele ruse au revendicat cucerirea orașului Yablonivka din regiunea Donețk și își concentrează ofensiva asupra bastioanelor ucrainene din Donbass, precum Kostiantynivka și Pokrovsk, dar și asupra orașului strategic Kupiansk din regiunea Harkov, menținând astfel presiunea pe câmpul de luptă.