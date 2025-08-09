International Schimb de teritorii între Ucraina și Rusia, anunță Trump. Zelenski se opune







Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lăsat să se înțeleagă că un viitor acord de pace între Ucraina și Rusia ar putea include un schimb de teritorii.

„Vor exista schimburi de teritorii în beneficiul fiecăreia, dar vom vorbi despre aceasta mai târziu sau mâine. Este complicat, nu este chiar ușor. Vorbim despre un teritoriu afectat de lupte de peste trei ani și jumătate (...) vom recupera o parte din el”, a declarat Trump la Casa Albă, citat de AFP și Agerpres.

Liderul american nu a explicat dacă aceste idei au fost deja discutate cu Moscova sau Kievul, însă a recunoscut că negocierile vor fi „dificile și sensibile”.

Donald Trump a confirmat pe rețeaua sa Truth Social că summitul cu președintele rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august, în statul american Alaska.

Evenimentul este privit drept o posibilă rampă de lansare a unor negocieri de pace, însă până acum nu există indicii clare privind implicarea directă a Ucrainei în aceste discuții.

Moscova a transmis condițiile pentru un acord:

recunoașterea anexării Crimeei și a controlului asupra regiunilor Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson ;

renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO ;

reducerea substanțială a capacităților militare ucrainene.

Kievul consideră aceste cerințe inacceptabile, solicitând:

retragerea completă a trupelor ruse;

garanții de securitate occidentale;

continuarea livrărilor de arme;

desfășurarea unui contingent militar european pe teritoriul ucrainean.

Președintele ucrainean a avertizat împotriva oricărui acord care ar fi negociat fără Ucraina:

„Nu își vor abandona pământul ocupanților. Suntem gata să lucrăm cu președintele Trump și cu toți partenerii noștri pentru o pace reală și durabilă. O pace care nu se va prăbuși din cauza ambițiilor Moscovei”, a declarat Volodimir Zelenski.

El a insistat asupra ideii că războiul nu poate fi încheiat „fără Ucraina la masa negocierilor” și a cerut în repetate rânduri o întâlnire tripartită SUA–Rusia–Ucraina, propunere ignorată de Kremlin.

Discuția despre schimburi teritoriale ridică mai multe scenarii posibile:

Recunoașterea de facto a controlului rus asupra unor teritorii – Ucraina ar putea accepta, formal sau tacit, pierderea unor regiuni în schimbul unui armistițiu și a unor garanții internaționale. – Implicație: slăbirea principiului integrității teritoriale în dreptul internațional, precedent periculos pentru alte conflicte. Schimb teritorial compensatoriu – Rusia ar ceda Ucrainei unele zone rurale sau strategice în schimbul recunoașterii anexării Crimeei și a altor regiuni estice. – Implicație: ar putea fi perceput ca un compromis echitabil de unii actori internaționali, dar ar genera opoziție internă în ambele țări. Autonomie extinsă sub suveranitate ucraineană – Teritoriile ocupate rămân formal parte a Ucrainei, dar primesc o autonomie largă, cu control economic și militar rusesc parțial. – Implicație: menținerea unei zone de instabilitate permanentă, cu risc de reescaladare a conflictului.

Pentru Ucraina: pierderea unor teritorii ar reduce linia frontului, dar ar limita accesul la resurse strategice (porturi, industrie, energie).

Pentru Rusia: ar consolida controlul asupra coridorului terestru către Crimeea, întărind poziția militară în Marea Neagră.

Pentru NATO: un acord parțial ar putea slăbi motivația pentru extinderea alianței în regiune, dar ar menține riscul de conflicte hibride.

Repararea infrastructurii: costurile reconstrucției în Ucraina rămân uriașe, indiferent de acord.

Sancțiuni: un compromis teritorial ar putea deschide calea ridicării parțiale a sancțiunilor împotriva Rusiei, dar cu mari dispute în UE și SUA.

Investiții străine: piețele ar putea reacționa pozitiv pe termen scurt, însă incertitudinea politică ar persista.