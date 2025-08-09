Politica Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, între Witkoff și Putin. Bild vine cu o nouă teorie







Speculațiile legate de summitul dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, ce va avea loc săptămâna viitoare în Alaska, se intensifică pe măsură ce detaliile din culise devin publice.

Conform unor surse anonime citate de Bild, negociatorul lui Trump, Steve Witkoff, a avut întâlniri cu Putin și se părea că au fost înregistrate progrese semnificative.

Totuși, mai multe surse au declarat că, de fapt, cele două părți nu s-au înțeles asupra principalelor puncte de discuție. În mod particular, Kremlinul rămâne ferm în privința cererii sale de a controla complet cele cinci regiuni ucrainene: Donețk, Luhansk, Zaporojie, Herson și Crimeea, înainte ca negocierile de pace să aibă loc.

Potrivit surselor din cadrul summitului, cerințele Rusiei nu s-au schimbat substanțial. Chiar înainte de summitul din 15 august, partea rusă continuă să insiste asupra unui control total asupra regiunilor menționate, o poziție extrem de dificil de acceptat de partea ucraineană.

În schimb, Rusia a propus o „încetare a focului sectorială”, ceea ce ar implica renunțarea reciprocă la atacuri asupra unor infrastructuri-cheie sau orașe aflate în spatele liniilor frontului, fără însă a opri ofensiva rusă pe întregul front.

În schimb, SUA au oferit ridicarea parțială a sancțiunilor economice împotriva Rusiei și propunerea unui schimb de teritorii, în care Rusia ar păstra părți din Donbas în schimbul unor concesii teritoriale. Propunerea a fost respinsă însă ferm de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În ciuda acestor progrese inițiale, negocierile au fost afectate de neînțelegeri semnificative între oficialii americani, cu Witkoff fiind considerat principalul responsabil. Acesta ar fi interpretat greșit pozițiile rusești, în special în ceea ce privește „retragerea pașnică” a forțelor ucrainene din regiunile de conflict. Witkoff a înțeles eronat această formulare ca pe o concesie din partea Rusiei, ceea ce a dus la confuzie și critici. Un oficial guvernamental ucrainean a declarat că „Witkoff habar n-are despre ce vorbește”, iar această evaluare este împărtășită și de oficialii guvernului german.

În cadrul unei conferințe telefonice care a avut loc joi seara între reprezentanții guvernului SUA și partenerii europeni, echipa americană a fost percepută ca fiind haotică și dezbinată, din cauza lipsei de coordonare și a neclarităților emise de Witkoff. În special, diferențele de viziune între Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio au fost evidente. Rubio a subliniat că europenii ar trebui să fie implicați activ în procesul de negociere, în timp ce Witkoff și vicepreședintele JD Vance au dorit doar să informeze partea europeană despre măsurile luate de Trump, fără a-i implica direct în discuții.