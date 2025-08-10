International Războiul din Ucraina, discutat de JD Vance și David Lammy, înainte de summitul din Alaska







Vicepreședintele SUA, JD Vance, și ministrul britanic de Externe, David Lammy, au organizat lângă Londra o întâlnire cu oficialii din domeniul securității, pentru a discuta situația războiului din Ucraina, potrivit BBC.

Întâlnirea de sâmbătă a avut loc la Chevening, reședința oficială de la țară a lui Lammy din Kent, unde stau JD Vance și familia sa.

La discuții li s-au alăturat oficiali ucraineni şi consilieri europeni pe probleme de securitate națională. David Lammy a declarat că „sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina rămâne de neclintit, în timp ce lucrăm pentru o pace justă și durabilă”.

Declarația a fost făcută după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a reafirmat că nu va ceda teritorii Rusiei, înaintea summitului programat săptămâna viitoare în Alaska între președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin.

Today I hosted a meeting with @AndriyYermak @rustem_umerov @JDVance and European National Security Advisers at Chevening House to discuss the next steps for peace in Ukraine. The UK’s support for Ukraine remains ironclad as we continue working towards a just and lasting peace. pic.twitter.com/DXT7n4Pwpw — David Lammy (@DavidLammy) August 9, 2025

Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, și Andrei Yermak, șeful Cabinetului lui Zelenski, au participat la discuții alături de oficiali din Regatul Unit, SUA, Franța, Germania, Italia, Finlanda și NATO.

Înaintea întâlnirii, premierul britanic Keir Starmer a vorbit la telefon cu președintele ucrainean și a spus că au convenit asupra faptului că acesta va fi „un forum vital” pentru evaluarea progreselor către pace.

Trump și Putin, urmează să se întâlnească pe 15 august pentru a discuta despre viitorul războiului. Liderul de la Casa Albă a avertizat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritorii pentru a pune capăt conflictului, început în februarie 2022, odată cu invazia la scară largă a Rusiei.

Vorbind despre un posibil acord de pace, Trump a declarat vineri că „vor fi unele schimburi de teritorii, spre binele ambelor părți”.

Sâmbătă seara, mai mulți lideri europeni au emis o declarație comună prin care și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și au subliniat că aceasta trebuie să participe la orice negocieri pentru pace. „Drumul către pace în Ucraina nu poate fi decis fără Ucraina”, au afirmat liderii europeni.

Rusia a cerut în mod repetat ca Ucraina să recunoască suveranitatea sa asupra mai multor regiuni ucrainene, să accepte demilitarizarea și să renunțe la aspirațiile de aderare la NATO. Poziția lui Trump a presupus, de asemenea, ca Ucraina să cedeze teritorii în schimbul păcii.

Deși Zelenski a evitat să îl critice direct pe Trump, mesajul publicat de acesta pe rețelele sociale arată clar că nu va accepta o astfel de soluție.

Sâmbătă dimineață, într-o postare pe Telegram, Zelenski a declarat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” și a subliniat că Ucraina trebuie să fie parte la orice acord de pace.

CBS News, partenerul american al BBC, a relatat, citând un oficial de la Casa Albă, că există în continuare posibilitatea ca Zelenski să fie implicat într-un fel în întâlnirea dintre Putin și Trump, deoarece planurile pentru discuțiile de vineri nu au fost încă stabilite definitiv.