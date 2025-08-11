International Liderii europeni pun presiune pe Casa Albă: Fără Ucraina, summitul Trump–Putin ar submina securitatea continentului







”Ucraina trebuie să fie parte a discuțiilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin”, au transmis mai mulți lideri europeni, avertizând Casa Albă că orice acord încheiat fără participarea Kievului ar submina securitatea continentului. Declarațiile vin înaintea întâlnirii bilaterale între președintele american și liderul de la Kremlin, programată pentru vineri, în Alaska.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a precizat într-un interviu pentru ARD că Berlinul lucrează îndeaproape cu Washingtonul pentru a asigura prezența președintelui Volodimir Zelenski la discuțiile cu Vladimir Putin. „Nu putem accepta ca probleme teritoriale să fie discutate sau decise peste capul europenilor și al ucrainenilor”, a subliniat Merz, exprimând convingerea că administrația americană împărtășește acest punct de vedere.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că summitul ar trebui să fie un test pentru determinarea lui Putin de a pune capăt războiului. Acesta a subliniat că Ucraina trebuie să rămână o națiune suverană, capabilă să-și decidă singură viitorul geopolitic. La rândul său, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că orice acord între SUA și Rusia trebuie să includă atât Ucraina, cât și Uniunea Europeană.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a confirmat că Washingtonul lucrează pentru o întâlnire trilaterală între Trump, Putin și Zelenski, însă a sugerat că liderul rus ar putea discuta mai întâi cu președintele american. Între timp, confruntările armate continuă, autoritățile de la Kiev au raportat cinci morți în urma atacurilor ruse cu artilerie și drone, iar Moscova a anunțat un deces provocat de un atac ucrainean cu dronă în regiunea Saratov.

În regiunea Herson, două persoane au murit și alte 16 au fost rănite după ce o dronă rusească a lovit un microbuz. Alte două victime au fost confirmate în Zaporizhzhia, în urma unui atac similar. Liderii europeni au emis o declarație comună prin care au reiterat că „drumul către pace” nu poate fi stabilit fără implicarea Kievului.

Președintele Zelenski a salutat sprijinul occidental, afirmând că sfârșitul războiului trebuie să fie „drept” și că orice decizie luată fără Ucraina este „nulă”. Surse diplomatice europene au confirmat existența unei contrapropuneri care prevede încetarea focului înaintea oricărei alte etape și garanții de securitate ferme.

Deocamdată, nu este clar dacă la reședința Chevening s-a ajuns la un acord concret. Președintele Volodimir Zelenski a descris totuși reuniunea drept constructivă. „Toate argumentele noastre au fost ascultate. Drumul spre pacea Ucrainei trebuie stabilit împreună și doar împreună cu Ucraina. Acesta este un principiu fundamental”, a subliniat liderul de la Kiev, în mesajul său de seară adresat cetățenilor.

Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat speranța că summitul de vineri va aduce un progres semnificativ, în pofida incertitudinii legate de lista participanților. „Ne dorim un moment de cotitură, mai ales instaurarea unui armistițiu și începerea unor negocieri reale de pace în Ucraina”, a declarat oficialul german, potrivit The Guardian.