International Rusia, așteptări mari de la summitul Trump–Putin. Pacea din Ucraina nu se numără printre ele







Moscova se pregătește pentru summitul de vineri dintre Vladimir Putin și Donald Trump cu speranța unei resetări a relațiilor bilaterale și a unor acorduri în domeniul infrastructurii și energiei în Arctica. Oficialii ruși sugerează că „problema ucraineană” este doar un obstacol secundar, ce poate fi depășit pentru a avansa cooperarea.

Moscova vede o oportunitate de a reseta relațiile cu Washingtonul, oficiali de la Kremlin lăsând să se înțeleagă posibilitatea unor acorduri cu SUA în domeniul infrastructurii și energiei în Arctica și nu numai. Mass-media de stat rusă promovează ideea unei iminente înțelegeri între două mari puteri egale, finalizată în luna august.

„Neoconii și alți instigatori la război nu vor zâmbi” când cei doi lideri se vor întâlni, a declarat Kirill Dmitriev, consilier apropiat al lui Putin. „Dialogul Putin–Trump va aduce speranță, pace și securitate globală.” Deși „problema ucraineană” a fost anunțată ca principal punct pe agendă, „chestiuni globale mult mai importante” vor fi abordate în Alaska, inclusiv planuri ambițioase de cooperare economică și de infrastructură în Arctica, a spus deputatul rus Serghei Gavrilov.

Fostul ambasador Alexander Yakovenko a scris într-un editorial pentru agenția RIA că „rezolvarea războiului din Ucraina, pe care Vestul l-a pierdut de mult, a devenit o chestiune secundară în relațiile dintre SUA și Rusia — doar un obstacol spre normalizare pe care trebuie să îl depășim împreună.”

De la anunțarea summitului, presa rusă a fost plină de povești despre emisarul american Steve Witkoff și Kiril Dmitriev, care au mâncat împreună colțunași prăjiți la Moscova și au vizitat locul unui viitor hotel — posibil „Trump Tower Moscow”, scrie WSJ

Oferta Kremlinului, transmisă prin emisarul special american Steve Witkoff, prevede un armistițiu dacă Ucraina cedează nordul fortificat al regiunii Donețk, o zonă mai mare decât Cisiordania, incluzând importante centre industriale. Președintele Volodimir Zelenski a respins categoric propunerea, invocând istoricul Rusiei de încălcare a armistițiilor.

Analiștii occidentali afirmă că Putin se consideră în avantaj pe câmpul de luptă și nu are intenția de a încheia războiul, ci urmărește să separe relațiile cu SUA de dosarul ucrainean. Trump, la rândul său, a declarat că va evalua în cadrul întâlnirii „parametrii” unei eventuale înțelegeri, avertizând că va părăsi negocierile dacă nu vede șanse reale de succes. El susține că va căuta o retragere rusă din unele teritorii ocupate.

Simpla organizare a summitului pe teritoriul american este prezentată la Moscova ca o victorie diplomatică, contribuind la refacerea imaginii internaționale a lui Putin, aflat sub mandat de arest emis de Curtea Penală Internațională. În presa rusă, întâlnirea este descrisă ca momentul unei posibile „înțelegeri între mari puteri”, iar comentatorii pro-Kremlin pregătesc publicul pentru o capitulare a Ucrainei, nu pentru concesii rusești.

Potrivit unor voci de la Moscova, orice armistițiu ar fi temporar, de cel mult șase luni, fiind urmat de reluarea luptelor. Mesajul dominant pe canalele oficiale rămâne acela că „operațiunea militară specială” trebuie să se încheie cu victoria totală a Rusiei.