Complotul anti-Trump, noi dezvăluiri. Apare un denunțător-cheie

Un avertizor de integritate din Partidul Democrat a declarat, pentru FBI, că Adam Schiff a aprobat scurgeri de informații clasificate care îl vizau pe actualul președinte al SUA, Donald Trump.

Este vorba despre un membru al personalului serviciilor de informații, care a lucrat pentru Democrații din Camera Reprezentanților, și care a calificat acest comportament drept „trădător” și „ilegal”.

Denunțător Democrat a declarat, pentru FBI, că fostul șef al Comisiei de Informații din Congres, Adam Schiff, a aprobat scurgerea de informații clasificate pentru a-l discredita pe președintele Donald Trump, conform unor documente recent publicate.

Documentele, obținute de Just The News, au fost recent predate Congresului de directorul FBI, Kash Patel.

Denunțătorul ar fi lucrat pentru Democrați în cadrul Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților timp de peste zece ani și a raportat presupusul comportament al lui Schiff către FBI în 2017.

Potrivit raportului, agentul de informații a numit scurgerea de informații „trădătoare” și „ilegală”, pe lângă faptul că este lipsită de etică. Acesta a fost interogat de FBI în 2023.

Denunțătorul Democrat a mai spus că a participat personal la o întâlnire în care Schiff a dat undă verde scurgerii de informații.

„În timp ce lucra în această calitate, [numele membrului personalului este redactat în document] a fost chemat la o întâlnire cu tot personalul de către SCHIFF”, se arată în documente, conform Just The News.

„În această întâlnire, SCHIFF a declarat că grupul va scurge informații clasificate care erau jignitoare la adresa președintelui Statelor Unite, DONALD J. TRUMP. SCHIFF a declarat că informațiile vor fi folosite pentru a-l pune sub acuzare pe președintele TRUMP.”

„[Denunțătorul] a declarat că acest lucru ar fi ilegal și, auzind îngrijorările sale, membrii anonimi ai întâlnirii i-au asigurat că nu vor fi prinși scurgând informații clasificate”, se adaugă în raport.

John Solomon, coautor al articolului împreună cu Jerry Dunleavy de la Just The News, a declarat la Fox News Channel că „aceasta este prima dintre numeroasele investigații majore privind scurgerile de informații pe care le vom vedea în următoarele zile”.

„Veți vedea alte persoane importante care au fost identificate în mod clar de FBI, care au divulgat secrete clasificate”, a adăugat el.

„Propriul lor personal i-a denunțat când au fost intervievați de FBI. Din nou, nu s-a întâmplat nimic”, a adăugat el. „Este un tipar comun. Întrebarea acum este, în Departamentul de Justiție al lui Donald Trump, dacă se schimbă această dinamică?”

La scurt timp după publicarea raportului, Patel l-a distribuit pe X, spunând că FBI-ul „l-a găsit [și] l-a declasificat”.

„Acum, Congresul poate vedea cum au fost scurse informații clasificate pentru a modela narațiunile politice - și poate decide dacă instituțiile noastre au fost folosite ca arme împotriva poporului american”, se arată în postarea șefului FBI, Kash Patel.