Justitie Ce spune polițistul Andrei Jianu, care a intervenit în atacul rasist asupra unui livrator







Polițistul, Andrei Jianu, implicat în incidentul în care un livrator asiatic a fost agresat pe o stradă din București a oferit primele declarații. Agentul se afla în afara orelor de serviciu, tocmai ieșise din tură, când a asistat la agresiune și a reușit să-l imobilizeze pe atacator.

Polițistul Andrei Jianu a relatat că, după terminarea programului de lucru, în timp ce se îndrepta spre casă, a observat un bărbat agresat fizic de altul și s-a apropiat pentru a interveni, în timp ce-i spunea agresorului să înceteze.

Conform declarațiilor sale, atacatorul a încercat să fugă spre cealaltă parte a străzii Colentina, unde a fost imobilizat, colegii săi fiind în apropierea secției de poliție, pregătiți să intre în schimbul trei.

”M-au auzit și au venit, ajutându-mă să-l încătușez, ulterior conducându-l pe acesta la sediul secției de poliție”, a declarat acesta.

Incidentul a fost surprins într-o înregistrare video realizată chiar de agresor, în care se vede cum acesta lovește livratorul asiatic și îl numește „invadator”. Poliția Română a precizat într-un comunicat că agentul, aflat în timpul liber, „a intervenit prompt și eficient”, ceea ce a dus la reținerea rapidă a atacatorului.

Replica „Eu sunt Poliția”, rostită de agentul Andrei Jianu în timpul intervenției pentru a opri agresiunea asupra livratorului din Bangladesh, a devenit virală pe rețelele de socializare. Marian Godină a publicat numele și fotografia polițistului, iar reacțiile internauților au fost majoritar pozitive, mulți apreciindu-i curajul și profesionalismul.

Andrei Jianu a mai precizat că agresorul i-a spus ulterior că îi pare rău și că nu se aștepta să fie surprins. „A zis doar că îi pare rău, nu se aștepta să fie văzut de către cineva”, a adăugat agentul.

Secția 7 de poliție a dispus reținerea acestuia în baza probatoriului, iar ulterior i s-a emis un mandat de arestare pentru 30 de zile. Polițistul a menționat că în urmă cu câțiva ani a mai asistat la un eveniment similar, când un cetățean era alergat de colegii săi.