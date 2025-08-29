Politica MAE l-a convocat de urgență pe ambasadorul Rusiei la București







MAE l-a convocat în regim de urgență pe ambasadorul Rusiei la București, conform news.ro. Oficialul a fost înștiințat despre punctul de vedere al României, față de atacurile masive lansate de Rusia în Ucraina, asupra mai multor ținte civile.

„Din dispoziţia ministrului afacerilor externe, Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat vineri, 29 august, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se comunica protestul ferm al părţii române în legătură cu atacurile masive executate de forţele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina, în noaptea de 27/28 august, soldate cu numeroase victime civile şi pagube materiale”, este anunțul formulat de oficialii Ministerului Afacerilor Externe.

În timpul întlnirii de azi, partea română a condamnat atacurile, care reprezintă crime de război şi care demonstrează încă o dată desconsiderarea de către Federaţia Rusă a principiilor dreptului internaţional şi a obligaţiilor sale internaţionale, conform sursei citate.

„De asemenea, partea română a deplâns faptul că în cursul atacurilor a fost afectat sediul misiunii diplomatice a UE la Kiev, precum şi sediul Institutului Cultural al Marii Britanii la Kiev (British Council)”, se mai precizează în comunicatul celor de la Ministerul Afacerilor Externe.

De asemenea, partea română a blamat atacurile lansate în repetate rânduri de forțele armate ruse asupra infrastructurii civile ucrainene în proximitatea graniţei cu România. De asemenea, s-a subliniat și caracterul iresponsabil al acestor atacuri şi implicaţiile lor grave asupra securităţii naţionale.

Joi, președintele SUA, Donald Trump, a fost nemulțumit de atacul Rusiei asupra Kievului, dar nu a fost surprins, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Nu este vorba despre dacă sunt de acord, ci despre ceea ce crede președintele, și știu ce crede președintele, pentru că am vorbit cu el despre acest lucru. Nu a fost mulțumit de această veste, dar nici nu a fost surprins”, a spus Leavitt.