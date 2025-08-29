Social Documentul care poate fi obținut mai rapid. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare







Românii care vor să obțină certificatul de cazier judiciar în format digital au la dispoziție noi modalități de acces, odată cu intrarea în vigoare a Ordinului 113/1.655/2025. Documentul digital, introdus pentru prima dată acum doi ani, poate fi acum solicitat mult mai rapid prin platforma Hub a Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Ordinul, care a devenit aplicabil din 27 august 2025, după ce a fost publicat în Monitorul Oficial, aduce completări la Ordinul 150/21.085/2023, actul normativ ce stabilea inițial pașii pentru eliberarea cazierului judiciar online.

Una dintre principalele schimbări pentru utilizatori este diversificarea modalităților de acces în Hub. Anterior, înregistrarea se putea face doar direct în platformă sau printr-un cont existent pe ghiseul.ro. Noul ordin adaugă două alternative: autentificarea cu cartea electronică de identitate (CEI) și autentificarea prin aplicația ROeID, în funcție de disponibilitatea tehnică.

De asemenea, procesul de verificare a identității pentru utilizatorii ghiseul.ro a fost simplificat. Anterior, cei cu cont pe platformă trebuiau să confirme identitatea o singură dată folosind un card bancar înrolat 3D Secure. Începând cu acum, această verificare nu mai este necesară pentru utilizatorii care se conectează prin aplicația ROeID.

După crearea contului, utilizatorii trebuie să-l valideze o singură dată. Atât cei care folosesc ROeID, cât și cei de pe ghiseul.ro completează un formular afișat în Hub și confirmă contul printr-un cod trimis pe e-mail. Corectitudinea datelor este verificată automat prin comparație cu Sistemul Național Informatic de Evidență a Persoanelor (SNIEP). Procedura este similară și pentru utilizatorii care se autentifică cu cartea de identitate electronică.

Odată finalizați acești pași, cetățenii se pot conecta în Hub folosind metoda aleasă. Totuși, persoanele care optează pentru înregistrarea directă în Hub, fără ROeID sau CEI, vor trebui să se prezinte fizic la un ghișeu MAI pentru a-și confirma identitatea.

Ordinul elimină vechea prevedere potrivit căreia autentificarea se făcea cu ajutorul contului de utilizator și al parolei asociate. „Autentificarea poate fi realizată prin oricare dintre metodele disponibile, iar solicitantul poate accesa cererea precompletată și obține certificatul judiciar electronic. Documentul generat în format digital este semnat electronic și are aceeași valabilitate legală ca varianta pe hârtie, adică șase luni. Cetățenii îl pot descărca sau vizualiza oricând, direct din Hub, pe durata întregii sale valabilități”, se mai arată în Ordinul publicat în Monitorul Oficial.

Ordinul poate fi consultat AICI.