Confesiunile lui Meghan Markle: Zece ani de hărțuire. Prințul Harry i-a fost martor

Meghan Markle, ducesa de Sussex, a afirmat că a fost „hărțuită și atacată” în fiecare zi timp de zece ani pe rețelele sociale. „Am fost cea mai hărțuită persoană din întreaga lume”, a spus aceasta, în fața unei clase de tineri implicați în organizația Batyr, potrivit Express.

În a treia zi a vizitei sale în Australia, Meghan Markle a declarat, în fața unei clase de tineri implicați în organizația pentru sănătate mintală Batyr, că platformele sociale „nu au niciun motiv să se oprească”.

„Pot vorbi despre asta dintr-o perspectivă cu adevărat personală, de aceea îmi place să ascult, pentru că îmi pare foarte real. De zece ani, în fiecare zi, am fost hărțuită și atacată. Și am fost cea mai hărțuită persoană din întreaga lume. Când mă gândesc la voi toți și la ceea ce trăiți, cred că o mare parte din asta înseamnă să conștientizați că acea industrie, acea industrie de miliarde de dolari, este complet ancorată și bazată pe cruzime pentru a atrage click-uri – iar asta nu se va schimba”, a spus aceasta.

În timpul discuției, Prințul Harry a afirmat că interdicția aplicată în Australia privind accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale este „extraordinară” din „punctul de vedere al responsabilității și al conducerii”.

„Australia a preluat inițiativa. Guvernul vostru a fost primul din lume care a instituit o astfel de interdicție. Acum putem sta aici și dezbate argumentele pro și contra unei astfel de interdicții – nu sunt aici ca să judec acest lucru. Tot ce pot spune este că, din punct de vedere al responsabilității și al leadershipului, este ceva extraordinar”, a afirmat acesta.

Ducele și ducesa au susținut de-a lungul timpului campanii de conștientizare privind efectele negative ale rețelelor sociale.

„Nu ar fi trebuit să se ajungă niciodată la o interdicție. Și acum că interdicția a fost instituită, ce urmează? Pentru că însăși companiile trebuie să-și asume responsabilitatea, iar tinerii nu ar trebui sub nicio formă să fie pedepsiți prin interzicerea accesului la ceva ce ar trebui să fie sigur de utilizat, indiferent de circumstanțe”, a afirmat Prințul Harry.