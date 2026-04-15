Cea mai bogată femeie din Australia, obligată să-și împartă averea. Un conflict vechi de 13 ani s-a încheiat

Cea mai bogată femeie din Australia, Gina Rinehart, va trebui să împartă o parte din averea obținută din exploatările miniere, potrivit unei hotărâri pronunțate de o instanță supremă. Decizia vine după un litigiu complex care s-a întins pe mai bine de 13 ani și care a vizat drepturi asupra unor proiecte majore de minereu de fier.

Judecătoarea Jennifer Smith a stabilit că Rinehart trebuie să plătească redevențe, atât retroactiv, cât și în viitor, către moștenitori rivali. În același timp, instanța a decis că drepturile de exploatare rămân în proprietatea acesteia.

Cu o avere estimată la 38 de miliarde de dolari australieni (27 de miliarde de dolari), Rinehart a moștenit afacerile cu minereu de fier ale tatălui ei în 1992, înainte de a dezvolta mine în regiunea bogată în minerale Pilbara din Australia de Vest (WA).

Disputa a avut în centru proiectul Hope Downs, unul dintre cele mai importante și profitabile zăcăminte de minereu de fier din Australia. Exploatarea este operată în parteneriat cu gigantul minier Rio Tinto și a generat anul trecut aproximativ 832 de milioane de dolari australieni pentru Hancock Prospecting.

Rio Tinto plătește o redevență de 2,5% către compania lui Rinehart. Instanța a stabilit că jumătate din această sumă trebuie să fie direcționată către familia Wright, urmașii fostului partener de afaceri al tatălui său.

„Wright Prospecting a câștigat jumătate din proces, a pierdut jumătate din proces, iar Hancock Prospecting... a câștigat și a pierdut, de asemenea, jumătate din proces”, a declarat judecătoarea Jennifer Smith.

Procesul a analizat în detaliu un acord istoric încheiat între Lang Hancock, tatăl lui Rinehart, și partenerul său de afaceri Peter Wright. Cei doi au pus bazele unei colaborări prin compania Hanwright, destinată administrării intereselor comune în exploatările miniere din regiunea Pilbara.

În timpul procesului, care a durat 51 de zile în 2023, copiii lui Peter Wright au susținut că Rinehart a încălcat acest acord și că le datorează atât drepturi miniere, cât și redevențe provenite din Hope Downs.

Instanța a respins cererea privind drepturile de exploatare, dar a admis parțial solicitările legate de redevențe.

Cazul a inclus și acțiuni inițiate de doi dintre copiii lui Rinehart, Bianca Rinehart și John Hancock. Aceștia au susținut că mama lor a transferat active valoroase dintr-un trust familial către o structură corporativă inaccesibilă lor.

Potrivit acestora, bunicul lor intenționase ca veniturile generate de Hope Downs să fie împărțite în familie, însă accesul la aceste resurse le-ar fi fost blocat deliberat.

Apărarea a argumentat că decizia de a muta drepturile miniere a fost luată din cauza suspiciunilor privind anumite afaceri ale tatălui său. Copiii au susținut însă că scopul real era limitarea accesului la avere pentru cea de-a doua soție a lui Lang Hancock, Rose Porteous.

Instanța a respins pretențiile lor privind drepturile miniere.

În paralel, familia inginerului Don Rhodes a obținut o decizie favorabilă parțial în ceea ce privește redevențele legate de Hope Downs.

Reprezentanții Hancock Prospecting au salutat hotărârea, precizând că aceasta confirmă dreptul companiei asupra exploatării și „respinge ferm” pretențiile formulate de familia Wright și de copiii lui Rinehart.

De cealaltă parte, un purtător de cuvânt al Wright Prospecting a declarat că organizația este „mulțumită că a primit, în sfârșit, un rezultat favorabil”.