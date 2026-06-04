O echipă internațională de cercetători a identificat în februarie noi specii de insecte și păianjeni pe platoul Lisima din Africa, în cadrul unei expediții organizate de proiectul Wilderness. Descoperirile includ opt specii de libelule, trei specii de lăcuste, aproximativ 60 de specii de fluturi și molii, dar și un păianjen care devine fluorescent sub lumina ultravioletă.

Participanții la expediția desfășurată pe platoul Lisima au explorat cursurile de apă care traversează această zonă și care alimentează patru dintre cele mai importante fluvii ale continentului african: Congo, Okavango, Zambezi și Cuanza. În urma cercetărilor, oamenii de știință au identificat opt specii noi de libelule, trei specii necunoscute până acum de lăcuste și aproximativ 60 de specii de fluturi și molii cu colorit spectaculos. Descoperirile au fost anunțate miercuri de o organizație implicată în protejarea mediului.

Printre speciile identificate se află un greiere prădător cu carapace, o omidă de culoare arămie și forma adultă a acesteia, care nu fuseseră descrise anterior în literatura științifică. Cercetătorii au găsit și un păianjen-crab cu coroană, capabil să devină fluorescent atunci când este expus luminii ultraviolete.

Tot în cadrul expediției a fost identificată o nouă specie de păianjen-buburuză, caracterizată prin nuanțe portocalii intense și prin capacitatea de a imita aspectul buburuzelor. Potrivit specialiștilor, culoarea puternică reprezintă un mecanism de apărare care transmite prădătorilor că animalul este neplăcut la gust sau posibil toxic.

Coordonatorul expediției, Rob Taylor, a oferit detalii despre una dintre speciile care au atras atenția echipei.

„Greierii cu carapace sunt foarte interesanţi şi au un aspect foarte înfricoşător”, a declarat Rob Taylor, şeful expediţiei.

Acesta a explicat și una dintre metodele de apărare folosite de insecte.

„Ca mecanism de apărare, aceştia pot chiar să arunce cu un lichid asupra oricui încearcă să-i atace”, a adăugat el.

Descoperirile vin într-un context în care comunitatea științifică încearcă să documenteze cât mai multe forme de viață înainte ca acestea să dispară. Cercetătorii estimează că pe Pământ există aproximativ 8,7 milioane de specii, însă doar 1,5 milioane au fost identificate și descrise de știință până în prezent. În același timp, specialiștii avertizează că aproximativ un milion de specii de plante și animale sunt amenințate cu dispariția, în timp ce peste 800 de specii au dispărut deja începând cu anul 1500.

Potrivit lui Rob Taylor, ecosistemele de pe platoul Lisima sunt afectate de mai multe activități umane.

„Tăierea copacilor, defrişare şi industria minieră artizanală a diamantelor” reprezintă unele dintre principalele amenințări pentru fauna sălbatică din regiune. Cercetătorul a menționat și agricultura de tip „tăiere și ardere”, practică prin care pădurile naturale sunt eliminate pentru a face loc terenurilor agricole, însă fertilitatea solului este ulterior afectată de viituri și inundații.

Specialiștii avertizează că astfel de presiuni asupra habitatelor naturale pot pune în pericol inclusiv speciile recent descoperite.