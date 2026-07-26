Un fragment din „Iliada”, epopeea atribuită lui Homer, a fost descoperit în interiorul unei mumii egiptene vechi de aproximativ 1.600 de ani, într-o descoperire pe care cercetătorii o consideră unică în istoria arheologiei, potrivit unui comunicat al Universității din Barcelona.

Descoperirea a fost făcută în timpul săpăturilor arheologice de la Oxyrhynchus (actualul Al-Bahnasa, Egipt), unde specialiștii au identificat un papirus cu versuri din celebra operă greacă, folosit în mod deliberat în procesul de mumificare.

Cercetătorii spun că este pentru prima dată când un text literar grec este găsit într-un astfel de context funerar.

Mumia a fost descoperită în campania arheologică desfășurată între noiembrie și decembrie 2025, într-un mormânt din perioada romană. Pe abdomenul defunctului, arheologii au găsit un papirus introdus în timpul îmbălsămării, o practică întâlnită și în alte morminte din aceeași epocă.

Diferența este însă esențială. În cazurile documentate anterior, papirusurile conțineau texte magice sau ritualice, considerate utile pentru protecția celui decedat în viața de apoi. De această dată, cercetătorii au identificat un fragment din Cartea a II-a a „Iliadei”, cunoscută pentru celebrul „Catalog al corăbiilor”, pasajul în care sunt enumerate forțele grecești participante la războiul troian.

Misiunea arheologică de la Oxyrhynchus este coordonată de Institutul pentru Studii ale Orientului Apropiat Antic din cadrul Universității din Barcelona și desfășoară cercetări în zonă de mai mulți ani.

Profesorul Ignasi-Xavier Adiego, specialistul care a analizat textul, a explicat că adevărata valoare a descoperirii nu constă doar în existența fragmentului din Homer, ci în contextul în care acesta a fost găsit. Potrivit cercetătorului, este primul exemplu cunoscut în care o operă literară greacă a fost integrată intenționat în procesul de mumificare.

Această utilizare ridică noi întrebări privind practicile funerare din Egiptul aflat sub dominație romană și rolul pe care anumite texte îl puteau avea în ritualurile religioase ale vremii.

Orașul antic Oxyrhynchus este unul dintre cele mai importante situri arheologice pentru studiul papirusurilor. De la sfârșitul secolului al XIX-lea au fost recuperate aici sute de mii de fragmente de manuscrise, care au contribuit la reconstruirea unor opere din literatura greacă și latină.

Noul fragment completează această colecție impresionantă și demonstrează că manuscrisele literare puteau avea utilizări mult mai diverse decât se credea până acum.

Cercetătorii continuă analiza mumiei și a papirusului, sperând să afle mai multe despre identitatea persoanei înhumate și despre motivele pentru care textul lui Homer a fost ales pentru ritualul funerar.

Descoperirea deschide astfel o nouă direcție de cercetare privind relația dintre cultura greacă și tradițiile funerare egiptene din perioada romană. Specialiștii consideră că și alte mumii păstrate în colecții arheologice ar putea ascunde manuscrise similare, care nu au fost încă identificate.