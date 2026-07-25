Arheologii au descoperit noi dovezi că Ulise (Odysseus), eroul legendar din Odiseea lui Homer, nu a fost doar un personaj literar pentru grecii antici, ci și figura centrală a unui cult religios care a supraviețuit aproape o mie de ani, potrivit BBC.

Cele mai recente descoperiri realizate pe insula grecească Ithaca consolidează ipoteza existenței unui sanctuar dedicat celebrului rege mitic și oferă noi indicii despre modul în care mitologia influența viața religioasă și civică în Antichitate.

Rezultatele cercetărilor, prezentate de arheologi ai Universității din Ioannina și analizate de BBC Future, completează dovezile descoperite în ultimele decenii și arată că venerarea lui Ulise a continuat din secolul al IX-lea î.Hr. până în perioada romană.

Descoperirea este importantă deoarece ilustrează felul în care miturile au contribuit la formarea identității comunităților din lumea greacă și la dezvoltarea unor adevărate centre de pelerinaj.

Noile săpături au fost efectuate în ruinele unui complex monumental cunoscut sub numele de Școala lui Homer, situat în nordul insulei Ithaca. Cercetătorii au identificat mai multe artefacte care indică existența unui sanctuar dedicat lui Ulise.

Printre cele mai importante descoperiri se numără:

monede din bronz pe care apare chipul bărbos al lui Ulise;fragmente de țigle inscripționate cu expresia „al lui Ulise” (ΟΔΥCCEOC), formulă întâlnită și în sanctuarele dedicate unor zei precum Poseidon sau Apollo;

un alt fragment inscripționat „lui Ulise”, interpretat drept o ofrandă lăsată de un pelerin.

Potrivit arheologului Christina Marabea, aceste inscripții reprezintă una dintre cele mai solide dovezi că edificiul funcționa drept sanctuar dedicat eroului homeric.

Profesorul emerit Yannos Lolos, coordonatorul cercetării, afirmă că noile descoperiri oferă „dovezi noi și decisive” că situl era un loc public destinat în principal cultului lui Ulise în perioada elenistică și în primele secole ale dominației romane.

Existența cultului era sugerată și de un document descoperit încă din secolul al XIX-lea în actuala Turcie, în ruinele unui vechi oraș grec.

Decretul, datat în anul 207 î.Hr., menționează existența unui sanctuar numit Odysseion pe insula Ithaca și face referire la Odysseia, un festival organizat în onoarea eroului.

Specialiștii cred că în cadrul acestor festivități aveau loc competiții atletice, reprezentații inspirate din epopeile homerice și sacrificii rituale dedicate atât lui Ulise, cât și zeiței Atena, protectoarea sa în mitologie.

Potrivit cercetătorilor, sanctuarul era frecventat nu doar de locuitorii insulei, ci și de pelerini veniți din alte regiuni ale lumii grecești.

Noile rezultate se adaugă unor descoperiri mai vechi făcute în Ithaca.

În anii 1930, arheologii au identificat într-o peșteră de cult de pe coastă douăsprezece cazane ritualice din bronz, datate în secolele IX-VIII î.Hr., considerate ofrande dedicate lui Ulise.

În același sit au fost găsite și:

un bust miniatural din bronz reprezentându-l pe eroul homeric;

numeroase obiecte votive;

elemente arhitecturale asociate unui centru religios important.

Împreună, aceste descoperiri arată că venerarea lui Ulise s-a desfășurat pe o perioadă excepțional de lungă, din epoca în care poveștile despre războiul troian circulau oral până în primele secole ale Imperiului Roman.

Istoricii subliniază că nu există dovezi convingătoare că Ulise ar fi fost o persoană reală.

Profesorul Joel Christensen, specialist în studii clasice la City University of New York, afirmă că personajul este considerat în general unul mitologic.

Totuși, epopeile lui Homer conțin numeroase elemente geografice și culturale inspirate din lumea miceniană, ceea ce explică de ce poveștile au fost percepute de generații întregi ca având o bază istorică.

Pentru grecii antici, diferența dintre mit și realitate era adesea mai puțin strictă decât este astăzi. Eroii precum Heracle, Iason sau Ulise ocupau un loc intermediar între oameni și zei, iar sanctuarele dedicate lor ofereau comunităților un simbol comun și un punct de legătură cu lumea divină.

Arheologii consideră că noile descoperiri demonstrează încă o dată influența extraordinară pe care epopeile homerice au avut-o asupra civilizației grecești.

Artefactele descoperite în Ithaca acoperă o perioadă de aproape o mie de ani, ceea ce confirmă că povestea întoarcerii lui Ulise din războiul troian nu a rămas doar o operă literară. Ea a devenit parte a vieții religioase, politice și culturale a insulei, transformând un erou mitologic într-o figură venerată de generații întregi.