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Dovezile ADN din dosarul Charlie Kirk, puse sub semnul întrebării. Ce încearcă să demonstreze avocații inculpatului

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Dovezile ADN din dosarul Charlie Kirk, puse sub semnul întrebării. Ce încearcă să demonstreze avocații inculpatuluiCharlie Kirk / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Avocații bărbatului acuzat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk pun sub semnul întrebării modul în care au fost realizate testele ADN despre care procurorii susțin că ar face legătura între inculpat și arma presupus folosită în atac. Audierile preliminare au început miercuri și sunt programate să dureze cinci zile, potrivit AP.

Avocații contestă metodele folosite pentru analiza ADN

Apărarea pune sub semnul întrebării credibilitatea analizelor ADN, în timp ce procurorii afirmă că probele existente sunt suficiente pentru continuarea procedurilor judiciare.

Un membru al echipei de apărare a audiat o analistă ADN de la FBI, adresând întrebări despre procedurile utilizate pentru a stabili o posibilă legătură între inculpat și o pușcă descoperită la Universitatea Utah Valley.

Potrivit anchetatorilor, arma a fost găsită înfășurată într-un prosop după atacul din luna septembrie, atunci când Charlie Kirk a fost împușcat în timp ce susținea un discurs în fața unei mulțimi.

Avocatul apărării a pus la îndoială concluziile prezentate de specialist și a susținut că această problemă ar putea deveni un punct important al audierilor preliminare.

„Nu-l poate potrivi pe inculpat cu mostrele puse sub semnul întrebării”, a concluzionat avocatul.

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Proces. Sursa foto: Freepik

Procurorii afirmă că valoarea probelor va fi stabilită de instanță

Reprezentanții acuzării consideră că discuțiile privind validitatea testelor ADN ar trebui purtate în timpul unui eventual proces, nu în etapa audierilor preliminare.

Procurorul adjunct al comitatului Utah a transmis că instanța va putea analiza dacă dovezile îndeplinesc criteriile necesare pentru a fi acceptate.

„Instanța va stabili la proces dacă îndeplinește pragul de fiabilitate”, potrivit procurorului.

Procurorii vor să ceară pedeapsa cu moartea

În acest dosar, procurorii intenționează să solicite pedeapsa cu moartea și încearcă să demonstreze că există suficiente probe pentru trimiterea inculpatului în judecată pentru omor.

Bărbatul acuzat nu a formulat încă o pledoarie. Avocații săi nu au făcut declarații privind vinovăția sau nevinovăția acestuia, însă au încercat să elimine posibilitatea aplicării pedepsei capitale. Solicitările lor nu au fost acceptate până acum.

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