Văduva și părinții lui Charlie Kirk sunt așteptați săptămâna aceasta într-un tribunal din Utah, unde procurorii, care solicită pedeapsa cu moartea pentru asasin, vor argumenta că bărbatul acuzat de uciderea activistului trebuie să fie judecat pentru crimă.

Audierea preliminară de cinci zile, care începe luni, va fi prima dată când membrii familiei lui Kirk se vor afla în sala de judecată din Utah cu inculpatul Tyler Robinson. Audierea va fi transmisă în direct.

Tyler Robinson s-a predat după împușcături. Procurorii spun că acesta i-a trimis un mesaj text cu mărturisirea asasinatului partenerului său transgender și a lăsat un bilet în care spunea că are ocazia să ucidă una dintre principalele voci conservatoare ale națiunii „și că o va accepta”.

Tyler Robinson, în vârstă de 23 de ani, este acuzat de crimă agravată în asasinarea lui Charlie Kirk din 10 septembrie, care se adresa unei mulțimi de mii de persoane la Universitatea Utah Valley.

Avocații săi nu au comentat cu privire la vinovăția sau nevinovăția sa.

Lunile de lupte juridice premergătoare audierii s-au concentrat în mare măsură pe accesul la presă. Începând de luni, accentul se mută pe existența unor dovezi suficiente pentru un proces și dacă pedeapsa cu moartea este justificată, a declarat Paul Cassell, profesor de drept la Universitatea din Utah și fost judecător federal.

Cassell a declarat că dovezile făcute publice până în prezent în dosarele instanței sugerează că procurorii au „un caz copleșitor”.

„Acesta pare a fi proverbialul «slam dunk» în această etapă a cazului, unde singura problemă este dacă există o bază solidă pentru a continua cu un proces pe fond”, a spus el.

Condamnarea la moarte este o opțiune în Utah doar atunci când o infracțiune are circumstanțe agravante. Procurorii vor argumenta în cazul lui Tyler Robinson că împușcarea lui Charlie Kirk a pus în pericol alte persoane prezente.

Procedura va semăna cu un miniproces, procurorii intenționând să prezinte probe ADN care să-l lege pe Robinson de presupusa armă a crimei, mărturii ale anchetatorilor, constatările autopsiei, declarațiile martorilor și înregistrarea video a uciderii lui Kirk.

Procurorii nu sunt obligați să prezinte toate probele și pot folosi informații secundare sau zvonuri. După încheierea audierii, judecătorul districtual Tony Graf trebuie să decidă dacă acest caz trebuie continuat.

Reporterii și publicul vor avea voie să participe după ce Graf a respins o cerere a apărării de a restricționa accesul.

Uciderea lui Charlie Kirk a stârnit reacții negative din partea politicienilor Republicani, inclusiv a președintelui Donald Trump, care a anunțat pentru prima dată arestarea lui Tyler Robinson într-un interviu din 12 septembrie la Fox News și a spus: „Sper să primească pedeapsa cu moartea”. De cealaltă parte însă, politicienii de extremă stânga și-au manifestat indirect mulțumirea pentru acest asasinat, lansând atacuri contra defunctului.

Săptămâna aceasta, procurorii trebuie doar să demonstreze că există motive întemeiate să creadă că Tyler Robinson l-a ucis pe Charlie Kirk. Standardul este mai scăzut decât pentru un proces, unde procurorii trebuie să dovedească vinovăția „dincolo de orice îndoială rezonabilă”.

Autoritățile au declarat că ADN-ul compatibil cu cel al lui Tyler Robinson a fost găsit pe trăgaciul puștii folosite pentru uciderea lui Charlie Kirk, pe tubul cartușului tras, pe două cartușe netrase și pe un prosop folosit pentru înfășurarea puștii.

Părinții lui Tyler Robinson l-au înfruntat după ce autoritățile au publicat o fotografie a suspectului de pe camerele de supraveghere și detalii despre pușcă, au declarat autoritățile.

Părinții săi l-au convins să se întâlnească cu un prieten de familie, care este adjunct de șerif în retragere, care se pare că l-a ajutat pe Tyler Robinson să se predea.

Procurorii au declarat că Tyler Robinson i-a lăsat un bilet partenerului său transgender, cu care locuia, pe care scria: „Am ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și o să profit de ea”.

De asemenea, procurorii au mai spus că acesta i-a scris colegului său de cameră Lance Twiggs un mesaj text despre Kirk: „M-am săturat de ura lui. Unele forme de ură nu pot fi negociate.”

Avocații apărării au încercat fără succes să-i împiedice pe procurori să folosească declarațiile înregistrate ale colegului de cameră transgender al lui Robinson în timpul audierii.

Apărarea dorea ca partenerul acestuia să depună mărturie în persoană, astfel încât Robinson să își poată exercita dreptul de a contesta credibilitatea martorilor împotriva sa. Graf a spus că momentul contestării martorilor va veni mai târziu.

Înainte de moartea sa, Charlie Kirk conducea organizația conservatoare Turning Point USA și organiza dezbateri pentru tineri și studenți, la fel cum făcea în momentul în care a fost asasinat. Văduva sa, Erika Kirk, care a preluat conducerea organizației după moartea sa, a insistat pentru menținerea accesului public la acuzarea lui Tyler Robinson.

Ea a declarat că l-a iertat pe Tyler Robinson, în timpul slujbei de pomenire a soțului ei. Erika Kirk este așteptată în instanță pe tot parcursul săptămânii, alături de părinții soțului ei, Robert și Kathryn Kirk, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, care a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizată să vorbească public.