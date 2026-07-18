Amnesty International UK a retras la doar două zile după publicare un raport privind mișcările considerate „anti-drepturi” din Regatul Unit, în urma criticilor venite din partea mai multor organizații menționate în document și a unor amenințări cu acțiuni în instanță, potrivit European Conservative.

Raportul, intitulat A Growing Threat: the anti-rights movement in the UK, a fost publicat pe 8 iulie 2026 și retras pe 10 iulie, potrivit informațiilor publicate de The Critic.

Decizia este importantă deoarece pune în centrul atenției modul în care una dintre cele mai cunoscute organizații internaționale pentru drepturile omului gestionează evaluarea unor subiecte sensibile, precum drepturile persoanelor transgender și libertatea de exprimare.

Controversa a reaprins dezbaterea privind limitele criticii publice și responsabilitatea organizațiilor caritabile atunci când publică astfel de analize.

Potrivit publicației britanice The Critic, raportul Amnesty International UK includea o listă de organizații și persoane pe care le descria ca făcând parte dintr-o presupusă mișcare „anti-drepturi”. Unele dintre grupurile menționate au contestat public concluziile documentului și au susținut că acestea le afectează reputația.

Printre organizațiile care au reacționat se numără Beira's Place, un centru destinat exclusiv femeilor și fondat cu sprijinul scriitoarei J.K. Rowling. Conform sursei citate, reprezentanții legali ai organizației au transmis că apreciază că raportul este defăimător și au avertizat că iau în calcul acțiuni în justiție.

În același timp, articolul menționează că unii foști donatori ai Amnesty International și-au exprimat îngrijorarea față de conținutul raportului și față de direcția adoptată de organizație în această dezbatere.

Potrivit informațiilor prezentate de The Critic, Amnesty International UK a declarat ulterior că regretă includerea listei de organizații și persoane în raport și a decis retragerea documentului.

Articolul mai susține că organizația și-ar fi notificat activitatea către Charity Commission, autoritatea care supraveghează organizațiile caritabile din Anglia și Țara Galilor, pentru o analiză a situației. Totodată, publicația afirmă că în spațiul public au existat solicitări privind demisia conducerii Amnesty UK în urma controversei.

Până în prezent, Amnesty International UK nu a anunțat public republicarea raportului într-o formă revizuită.

În același context al dezbaterii privind drepturile persoanelor transgender, The Critic relatează că organizația Good Law Project (GLP) s-a confruntat cu propriile critici după lansarea unei campanii de afișaj.

Campania utiliza imagini cu rechini și dinozauri alături de mesajul: „Of course I support trans — I'm not a monster” („Desigur că susțin persoanele trans – nu sunt un monstru”).

Potrivit publicației, o parte dintre activiștii pentru drepturile persoanelor transgender au considerat că mesajul și imaginile pot crea asocieri negative și au criticat campania. În urma reacțiilor, fondatorul Good Law Project, avocatul Jolyon Maugham, și-a cerut scuze public pentru faptul că materialele au provocat nemulțumiri.

În mesajul publicat ulterior, acesta a transmis că organizația regretă impactul campaniei asupra unor membri ai comunității transgender și le-a mulțumit celor care continuă să îi susțină activitatea.

Controversa a generat reacții și pe platforma X, unde J.K. Rowling a comentat criticile îndreptate împotriva Good Law Project. Tot potrivit The Critic, activiști pentru drepturile femeilor au distribuit ulterior o versiune parodică a afișului, modificând mesajul inițial într-o formă ironică.

Disputa evidențiază cât de polarizată rămâne dezbaterea privind drepturile persoanelor transgender și spațiile dedicate exclusiv femeilor în Regatul Unit. Retragerea rapidă a raportului Amnesty International UK și reacțiile generate de campania Good Law Project arată că astfel de subiecte continuă să provoace controverse atât în societatea britanică, cât și în rândul organizațiilor implicate în domeniul drepturilor civile.