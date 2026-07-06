România a realizat progrese vizibile în ceea ce privește consolidarea mecanismelor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Cu toate acestea, autoritățile de la București mai au de rezolvat o serie de deficiențe importante, conform concluziilor transmise de Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării de bani și finanțării terorismului (Moneyval) din cadrul Consiliului Europei, într-un raport dat publicității luni.

Experții internaționali notează că, de la precedentul raport de monitorizare care a fost adoptat în iunie 2025, țara noastră a reușit să își îmbunătățească conformitatea tehnică în raport cu două recomandări cheie ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI). Acestea vizează implementarea unor sancțiuni financiare specifice legate de terorism și finanțarea terorismului, dar și de proliferarea armelor de distrugere în masă. În urma acestor ajustări legislative și procedurale, măsurile adoptate de România sunt evaluate în prezent ca fiind „în mare parte conforme.”

Pe de altă parte, documentul evidențiază și zonele unde reformele s-au mișcat mult mai greu. România a demonstrat doar unele progrese limitate în ceea ce privește o serie de recomandări GAFI deosebit de importante. Printre acestea se numără cooperarea și coordonarea națională (Recomandarea 2), reglementările privind organizațiile non-profit (Recomandarea 8), precum și legile privind secretul instituțiilor financiare (Recomandarea 9).

De asemenea, pași timizi s-au făcut și în privința monitorizării persoanelor expuse politic (Recomandarea 12), a transparenței și beneficiarilor reali ai persoanelor juridice (Recomandarea 24) și a colectării și menținerii statisticilor relevante pentru eficacitatea sistemului AML/CFT (Recomandarea 33).

Dacă se analizează tabloul general, din totalul celor 40 de recomandări emise de forul internațional, România este evaluată în prezent ca fiind conformă cu șapte recomandări, în mare parte conformă cu 20 de recomandări și parțial conformă cu 13 recomandări. Un aspect pozitiv subliniat de experți este faptul că niciuna dintre recomandările GAFI nu este evaluată ca fiind neconformă.

Din cauza restanțelor care încă persistă în sistem, decizia organismului european este fermă. România va rămâne supusă procedurii de monitorizare sporită a Moneyval, se arată în raport. Oficialii de la București nu pot amâna măsurile de remediere, iar România ar trebui să raporteze toate progresele realizate în consolidarea măsurilor împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării în mai 2027.

Moneyval funcționează ca un organism de monitorizare al Consiliului Europei și un organism regional de tip Grup de Acțiune Financiară. Rolul său central este de a evalua respectarea principalelor standarde internaționale în domeniul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, verificând totodată eficiența implementării acestora. În prezent, Comitetul include 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de către Moneyval.