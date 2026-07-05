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Atac armat asupra unei nave comerciale în Marea Roșie

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Atac armat asupra unei nave comerciale în Marea RoșieNavă Marea Roșie / sursa foto: captura video
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Din cuprinsul articolului

O navă comercială a fost atacată duminică în Marea Roșie, în apropierea coastelor Yemenului, într-un nou incident de securitate maritimă produs într-una dintre cele mai sensibile rute comerciale din lume, potrivit AP.

Potrivit Centrului pentru Operațiuni Maritime Comerciale al Regatului Unit (UKMTO), atacul a avut loc în apropierea orașului Hodeida, aflat sub controlul teroriștilor houthi, susținuți de regimul de dictatură islamistă din Iran.

Conform informațiilor transmise de autoritățile britanice, cargoul se afla la aproximativ 30 de mile marine (55 de kilometri) sud-vest de Hodeida în momentul în care echipajul a raportat că este „sub atac din partea unor agresori înarmați necunoscuți”.

O ambarcațiune de mici dimensiuni s-a apropiat de cargou și a deschis focul asupra acestuia. Agenții de securitate aflați la bord au ripostat, iar atacatorii s-au retras ulterior către o navă mai mare, aflată la aproximativ 2 mile marine (3,7 kilometri) distanță. Potrivit UKMTO, nava respectivă avea sistemul automat de identificare (AIS) dezactivat în momentul incidentului.

Autoritățile britanice au precizat că atât nava, cât și întregul echipaj sunt în siguranță. Incidentul este în prezent investigat, iar până la această oră nicio grupare nu și-a revendicat responsabilitatea pentru atac.

Evenimentul are loc într-un context tensionat în regiune, după ce rebelii houthi au amenințat în ultimele luni că vor relua atacurile asupra navelor comerciale care tranzitează Marea Roșie.

Deși astfel de amenințări au fost lansate public, până acum nu au existat noi atacuri revendicate de grupare. Un purtător de cuvânt al teroriștilor houthi nu a oferit un punct de vedere imediat.

Houthi

Houthi Sursa foto: (X) Twitter

Terorismul și pirateria, principalele probleme din Marea Roșie

În timpul războiului din Gaza contra teroriștilor palestinieni Hamas, declanșat după ce aceștia au ucis, violat și mutilet mii de civili din Israel, teroriștii au lansat drone și rachete asupra navelor care traversau zona controlată de ei din apropierea strâmtorii Bab al-Mandab, determinând numeroase companii maritime să ocolească sudul Africii în loc să utilizeze Canalul Suez.

În paralel, autoritățile atrag atenția și asupra recrudescenței pirateriei în Golful Aden.

La 1 iulie, o navă aflată la 76 de mile marine (140 de kilometri) sud de portul Balhaf, din sud-estul Yemenului, a fost atacată de patru bărbați înarmați aflați într-o ambarcațiune de mici dimensiuni, incident care a provocat pagube minore punții de comandă.

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