Liderii Uniunii Europene se reunesc joi și vineri la Bruxelles pentru a analiza extinderea blocului comunitar, consolidarea apărării europene și principalele provocări de securitate, inclusiv incidentele recente cu drone care au pătruns în spațiul aerian al UE.

Pe agenda reuniunii figurează și cazul dronei rusești încărcate cu explozivi care s-a prăbușit pe teritoriul României.

Summitul Consiliului European are loc într-un context marcat de războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu și dezbaterile privind viitorul buget multianual al Uniunii. La reuniune participă și președintele României, Nicușor Dan.

Unul dintre principalele subiecte ale summitului este continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene. Liderii europeni vor analiza deschiderea primului grup tematic de capitole în negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că acest pas reprezintă „o recunoaștere a hotărârii, curajului și eforturilor susținute” depuse de cele două state pentru implementarea reformelor necesare aderării.

Potrivit oficialului european, avansarea negocierilor transmite și un mesaj privind atractivitatea proiectului european într-un context geopolitic complicat.

La rândul său, președintele Consiliului European, António Costa, a remarcat existența unui nou impuls în procesul de extindere, după discuțiile purtate recent la summitul UE – Balcanii de Vest desfășurat la Tivat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va interveni în cadrul reuniunii pentru a prezenta cele mai recente evoluții de pe front și necesitățile Ucrainei în contextul războiului cu Rusia.

António Costa a afirmat că strategia europeană bazată pe sprijinirea Ucrainei și intensificarea presiunii asupra Rusiei produce rezultate și va continua să reprezinte una dintre prioritățile Uniunii.

Un capitol important al summitului este dedicat consolidării capacităților de apărare ale Uniunii Europene.

Potrivit agendei reuniunii, liderii europeni vor analiza impactul incursiunilor recente ale unor drone în spațiul aerian comunitar. Printre incidentele menționate se află și prăbușirea unei drone rusești încărcate cu explozivi pe teritoriul României.

Documentele pregătitoare ale Consiliului European subliniază că aceste incidente evidențiază necesitatea accelerării măsurilor de securitate și a consolidării flancului estic al Uniunii Europene.

Discuțiile vor viza implementarea agendei europene privind pregătirea pentru apărare și coordonarea investițiilor în domeniul securității.

Liderii europeni vor continua negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual pentru perioada 2028-2034.

Pe baza propunerilor discutate în cadrul reuniunii informale desfășurate în Cipru în luna aprilie, statele membre vor analiza principalele componente ale viitorului buget european, inclusiv identificarea unor noi surse de finanțare.

Obiectivul este obținerea unui acord politic până la sfârșitul anului 2026.

Pe agenda summitului figurează și situația din Orientul Mijlociu. Liderii UE vor analiza conflictul dintre Iran și Israel, impactul tensiunilor asupra piețelor energetice, situația umanitară din Gaza și Cisiordania, precum și evoluțiile din Liban.

În paralel, șefii de stat și de guvern vor evalua progresele înregistrate în cadrul inițiativei „O Europă, o piață”, care urmărește reducerea birocrației, consolidarea pieței unice, accelerarea digitalizării și dezvoltarea inteligenței artificiale.

Migrația și combaterea traficului de droguri vor completa agenda reuniunii.