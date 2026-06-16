Mihai Daraban: Portul Constanța este complementar marilor hub-uri portuare europene

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA Constanța), în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), organizează, în perioada 16–18 iunie a.c., Maritime Business Week, eveniment internațional dedicat industriei maritime, care reunește reprezentanți ai companiilor din sectoarele maritim, portuar, logistic și al transportului internațional.

Aflat la a cincea ediție, Maritime Business Week s-a consacrat drept una dintre cele mai importante platforme de dialog și networking din regiune. La ediția din acest an participă 77 de companii reprezentând 20 de state, alături de delegații a 14 ambasade. Totodată, sunt prezenți reprezentanți ai marilor porturi europene: Hamburg, Rijeka, Duisburg, Rotterdam, cât și ai portului kazah Aktau, de la Marea Caspică.

În deschiderea evenimentului, președintele CCIR, dl Mihai Daraban, a precizat: „Este un lucru extraordinar ca, la numai câteva zile de la Expoziția Internațională de Transport Maritim de la Posidonia, Grecia, să avem la Constanța, la Maritime Business Week, o prezență atât de numeroasă, a celor mai importante companii din acest domeniu. Obiectivul nostru central este să facem din Marea Neagră o zonă cu adevărat atractivă pentru traficul maritim internațional. Este o mare relativ închisă, acceptăm acest lucru, și vine cu restricții reale. Există obstacole structurale care descurajează rutele prin Marea Neagră și pe care trebuie să le avem în vedere când vorbim de dezvoltarea traficului în regiune. De aceea mizăm atât de mult pe coridorul est-vest și am ținut să avem la această ediție reprezentanți din Kazahstan, de la portul Aktau. Coridorul transcaspic nu este o idee, este deja o realitate în construcție, iar Constanța este nodul său european natural.”

„Consider că Dunărea trebuie să devină o autostradă europeană, cu un management unificat al navigației, iar noi, ca țară riverană cu ieșire la mare, avem cel mai mult de câștigat dintr-o asemenea viziune. Putem învăța multe de la reprezentanții Portului Duisburg, port care generează anual un volum de marfă mai mare decât întregul bazin dunărean, inclusiv Portul Constanța. Nu în ultimul rând, vreau să menționez că Portul Constanța nu este un concurent al Portului Rotterdam — este complementul său firesc, cu un avantaj de distanță față de Canalul Suez de aproape patru ori mai mic. Toate mărfurile care vin din Extremul Orient, din Asia de Sud sau din Africa de Est spre Europa tranzitează obligatoriu Suezul, iar noi suntem primul port european de escală pe această rută.”, a adăugat președintele CCIR, dl Mihai Daraban.