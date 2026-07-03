Un raport oficial de-a dreptul devastator, publicat de Biroul Inspectorului General (OIG) din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), scoate la iveală detalii uluitoare despre tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump din 13 iulie 2024, în Butler, Pennsylvania.

Conform documentului citat de presă, dat publicității, agenții Secret Service au fost notificați de poliția locală că atacatorul, Thomas Crooks, se afla pe acoperiș, cu o armă cu lunetă, și avea o linie de tragere directă către fostul președinte cu exact două minute înainte ca primele focuri de armă să fie trase.

Cu toate acestea, informația critică nu a fost transmisă niciodată echipei direct responsabile de protecția fizică a lui Donald Trump.

Raportul OIG, realizat pe baza a 92 de interviuri extinse, peste 70.000 de documente analizate și o reconstrucție digitală 3D a locației, arată că Secret Service a ratat multiple oportunități de a detecta, preveni și neutraliza amenințarea reprezentată de Thomas Crooks.

Ora 18:09 — Forțele de ordine locale notifică oficial Secret Service cu privire la prezența unei „persoane suspecte” înarmate pe acoperișul clădirii adiacente.

Ora 18:11 — Thomas Crooks deschide focul, trăgând opt gloanțe în direcția scenei unde se afla Donald Trump, rănindu-l pe acesta la ureche și provocând victime în rândul publicului.

„Lipsa generală de politici și procese clare ale Secret Service, dublată de un schimb limitat de informații și de o colaborare defectuoasă cu personalul demnitarului și forțele de ordine locale, au creat condițiile propice pentru ratarea oportunităților de a preveni acest atac”, se arată în concluziile dure ale raportului OIG.

Printre cele mai grave vulnerabilități identificate de investigatori se numără prăbușirea completă a canalelor de comunicare dintre agențiile federale și cele locale.

În momentele critice dinaintea atentatului, Secret Service nu a recepționat 102 transmisiuni radio emise de polițiștii locali aflați la fața locului.

În loc de o comunicare integrată, agenții federali au primit doar 5 apeluri telefonice și 3 mesaje text despre suspect. Din cauza acestei fragmentări, Secret Service a ratat trei transmisiuni cruciale care avertizau explicit că Thomas Crooks deținea o „armă cu țeavă lungă” (pușcă).

Datorită acestei lipse de coerență, mesajele primite nu au generat acel „sentiment de urgență” care ar fi trebuit să determine evacuarea imediată a lui Trump de pe scenă.

Raportul scoate la lumină și alte detalii tehnice revoltătoare care au facilitat acțiunile atacatorului de 20 de ani, eliminat ulterior de un lunetist al Secret Service.

Secret Service nu a reușit să detecteze drona ridicată de Crooks pentru a spiona perimetrul scenei. Operatorul federal responsabil primise doar 20 de minute de instruire informală, iar sistemul anti-dronă a fost nefuncțional din cauza unui cablu Ethernet defect, reparat la jumătate de oră după ce Crooks își încheiase zborul de recunoaștere.

Raportul menționează că agenții au vrut să parcheze camioane mari pentru a bloca vizibilitatea din unghiul din care s-a tras. Totuși, personalul de campanie al lui Trump a refuzat poziționarea vehiculelor, motivând că acestea ar fi fost „prea aproape și ar fi stricat cadrul de transmisie a imaginilor al presei”.

Publicarea acestui raport nesecretizat vine într-un moment de maximă tensiune în Washington, pe fondul unor incidente recente de securitate din 2026. Ce include focuri de armă raportate în proximitatea evenimentelor guvernamentale și arestări recente efectuate de FBI, sub coordonarea directorului Kash Patel, în legătură cu comploturi ce vizau oficiali la nivel înalt.

În contextul în care SUA se pregătesc să marcheze 250 de ani de la declararea independenței, presiunea publică pentru reformarea din temelie a protocoalelor Secret Service a atins un nivel istoric.

Biroul Inspectorului General a înaintat instituției șapte recomandări obligatorii pentru remedierea imediată a acestor breșe catastrofale.