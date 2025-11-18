„Furry”, legătură bizară dintre atentatorul la Trump și asasinul lui Charlie Kirk. Ce făceau Thomas Crooks și Tyler Robinson

Thomas Crooks, individul care l-a împușcat în ureche pe Donald Trump la Butler, Pennsylvania, avea o „amprentă digitală” masivă, scrie editorialista Miranda Devine în New York Post, iar aceasta are legătură cu subcultura travestiților în blănuri de animale (furry), căreia îi aparținea și iubitul transgender al lui Tyler Robinson, individul judecat pentru asasinarea influencerului conservator Charlie Kirk. De asemenea, urmele lăsate pe internet de Thomas Crooks arată schimbarea radicală a pozițiilor sale politice, în timpul pandemiei de Covid-19, de la un susținător la un adversar al lui Donald Trump. Mai mult, atentatorul a manifestat, mai ales în ultimii ani, o obsesie pentru violența politică.

Amprenta digitală a lui Thomas Crooks, individul care l-a împușcat pe actualul președinte Donald Trump pe când se afla în campania electorală, spune „o poveste cu totul diferită” față de declarațiile FBI din Congres, a mai arătat editorialista New York Post, Miranda Devine, la emisiunea „America Reports” de la Fox News.

„Am fost cumva conduși să credem că Thomas Crooks era de fapt o fantomă, că nu exista niciun motiv al tentativei de asasinat care să poată fi dedus din conturile sale online”, a declarat Devine.

„Și totuși, o sursă ne-a furnizat o mulțime de informații din 17 conturi online diferite pe care le avea Thomas Crook”, a adăugat ea.

Într-un editorial de luni, Devine a cerut o „explicație mai bună” din partea FBI și a Secret Service cu privire la ce l-a determinat pe Thomas Crooks să încerce să-l asasineze pe Trump.

Reamintim că, pe 13 iulie 2024, Thomas Crooks a tras opt focuri de armă de pe acoperișul unei clădiri asupra lui Donald Trump, în timpul unui miting electoral, lovindu-l pe candidat în ureche și ucigând un pompier aflat în public în vârstă de 50 de ani, Corey Comparatore, și rănind alți doi participanți la reuniune.

Miranda Devine a descris o asemănare între Crooks și presupusul asasin al lui Charlie Kirk, Tyler Robinson.

„[Conturile lui Crooks] variază de la, știți, Google Play până la acel site... numit DeviantArt, care este probabil cel mai mare sau unul dintre cele mai mari centre online pentru acest fetiș sexual numit „Furry”, unde oamenii se îmbracă în sau fantezează despre animale sau personaje animale de desene animate care sunt cumva umanizate”, a declarat Devine pentru prezentatoarea Fox News, Sandra Smith.

„Și deci este foarte bizar, dar am văzut asta și la ucigașul lui Charlie Kirk, presupusul ucigaș, Tyler Robinson, care a fost și el implicat în această bizară cultură «Furry»”.

Devine a adăugat că Crooks ar fi cerut ca ceilalți să i se adreseze cu pronumele „they/them” (ei/lor/pe ei - pronume „neutre” după gen, potrivit ideologiei „gender”) pe platformă. Editorialista NYP a arătat, de asemenea, că Crooks pare să-și fi „răsturnat la 180 de grade” ideologia sa politică în ianuarie 2020.

„Comentariile sale online de când era foarte tânăr, adică 15, 16, 17 ani - ne arată cum a devenit din ce în ce mai violent și s-a radicalizat cumva împotriva democraților. Era pro-Trump”, a explicat Devine.

Dar apoi „s-a întâmplat ceva care l-a făcut să devină înflăcărat anti-Trump. Și, din nou, retorica sa a luat o turnură din ce în ce mai violentă. A început să se împrietenească cu un neonazist pe nume - probabil un nume fals - William Teppers, care a început să-l încurajeze pe Crooks într-o retorică din ce în ce mai violentă. Și apoi, dintr-o dată, s-a întâmplat ceva în august 2020 și pur și simplu a dispărut din online”.

Deși fostul director adjunct al FBI, Paul Abatte, a declarat Congresului în iulie 2024 despre comentariile lui Crooks că „par să reflecte teme antisemite și anti-imigrație pentru a susține violența politică” și „sunt descrise ca fiind extreme prin natura lor”, el nu a observat o schimbare în opiniile politice ale lui Crooks.

„Observăm acum, din dezvăluirea de către sursa noastră a acestei prezențe online, că există o mulțime de alte informații pe care FBI fie a ales să nu le analizeze, fie le ține cumva secrete”, a afirmat Devine.

Crooks avea două posibile conturi pe DeviantArt, și a devenit cunoscut pentru comunitatea sa de „furry” - persoane care se identifică drept personaje animale antropomorfizate și/sau sunt atrase sexual de acestea.

Unul dintre conturile DeviantArt legate de Crooks a distribuit o singură postare, o repostare a unei culturiste impunătoare și musculoase și alături de un bărbat subțirel, în lenjerie intimă.

În presupusul istoric de căutare pe YouTube al lui Crooks au fost găsite mai multe căutări pentru femei musculoase și culturiste.

Profilul pentru DeviantArt cere, de asemenea, folosirea de către cei care i se adresează a unor „pronume neutre după gen”, deși nu este clar dacă Crooks s-a identificat ca fiind transgender.

O analiză a activității digitale a lui Crooks, datând cu aproape un deceniu înainte de a încerca să-l ucidă pe Trump pe 13 iulie 2024, la un miting electoral din Butler, Pennsylvania, arată o obsesie crescândă pentru violență și comentarii și opere de po-art din ce în ce mai radicale, care par să fi apărut în timpul COVID, potrivit surselor.

Sursele au folosit instrumente de cercetare disponibile publicului pentru a lega mai multe adrese de e-mail de Crooks și apoi au găsit nume de utilizator asociate cu aceste e-mailuri pe numeroase site-uri, inclusiv YouTube, Snapchat, PayPal, Discord, Chess.com, Quora și DeviantArt.

Prezența sa online timpurie - când era în liceu - a fost aproape exclusiv pro-Trump, în timp ce a făcut și o serie de comentarii violent antisemite și remarci rasiste la adresa imigranților hispanici.

„Întotdeauna am crezut că a fi patriot înseamnă a alinia o grămadă de evrei socialiști (cum ar fi cei care l-au huiduit pe Trump) și a le sparge creierii inutili cu un AR”, a postat un cont YouTube care conținea numele complet al lui Crooks în comentariile de sub un clip în care președintele Trump era huiduit în timpul World Series din 2019 de la Washington, DC, potrivit unor surse.

„Toți democrații care îl urăsc pe Trump merită să li se taie capul și să fie puși pe friptură pentru ca lumea să vadă ce se întâmplă când te pui cu America”, a spus el într-un comentariu sub un clip MSNBC din iulie 2019.

De asemenea, el a descris în detaliu cum ar folosi o pușcă de asalt împotriva unei mulțimi de oponenți politici, citând frecvent replica „Singura putere politică adevărată vine din țeava unei arme” a dictatorului comunist chinez Mao Zedong.

În acea perioadă, Crooks a proferat amenințări violente împotriva membrilor facțiunii de extremă stânga „The Squad” din Partidul Democrat, au mai declarat sursele citate de NYP.

„Sper o moarte rapidă și dureroasă tuturor imigranților deplorabili și congresmenelor anti-Trump care nu merită nimic din ceea ce le-a dat această țară”, a scris el într-o postare din 20 iulie 2019.

Dar în 2020, în mijlocul pandemiei de COVID, a părut să-și schimbe complet opiniile despre Trump.

„Sunt destul de sigur că oamenii sunt pur și simplu rasiști, iar Trump este unul dintre ei, nu este nevoie de Deep State pentru asta”, a spus el într-un comentariu pe YouTube din 26 februarie 2020.

Crooks părea să aibă și o obsesie față de coronavirus, iar deziluzia sa față de Trump părea să provină din ceea ce considera a fi rezistența președintelui republican la adoptarea mandatelor de distanțare socială și a interdicțiilor privind adunările publice.

El a susținut că Trump a fost „prea lent și că tot ce face acum ar fi trebuit făcut”, adăugând că „nu a existat nicio scuză rezonabilă pentru Trump”, în comentariile de pe YouTube din zilele următoare din aprilie 2020.

Conform surselor, cam în această perioadă a început să posteze lucrări de artă violente.

O lucrare intitulată „Cum și-a pierdut ochiul”, datată 10 iunie 2023 și distribuită pe DeviantArt, prezintă o figură îmbrăcată în negru executând o altă figură, în fața unui fundal albastru și roz - adică cele două culori ale steagului Trans Pride.

O altă lucrare de artă din luna următoare, intitulată „Uciderea pedofililor”, prezintă o figură care ține o pușcă după ce a împușcat mortal două persoane, dintre care una purtând haine albastre și roz.

O a treia lucrare din iunie 2023 prezintă o figură cu capul violet, spart după ce a fost lovită cu o țeavă metalică.

Presupuse căutări ale lui Thomas Crooks pe YouTube și Google dezvăluie, de asemenea, un tipar de violență și o obsesie pentru arme și asasinate celebre.

Între 2019 și 2020, el a efectuat căutări despre ucigașul lui Lee Harvey Oswald, Jack Ruby, pentru atentatul cu bombă din Oklahoma și pentru împușcăturile din clubul de noapte Pulse din Orlando, printre alte atacuri.

De asemenea, a căutat cum să tragă cu un AR-15 „cât mai repede posibil”, precum și cum să fabrice o bombă cu îngrășământ și un cocktail Molotov.

Crooks a căutat în mod repetat informații legate de veste antiglonț, muniție de mare viteză și controlul revoltelor.

În august 2020, a discutat explicit pe YouTube despre cum poți să lupți împotriva unui guvern folosind „tactici de tip terorist”, pe măsură ce opiniile sale deveneau din ce în ce mai nihiliste.

„În opinia mea, singura modalitate de a lupta împotriva guvernului este cu atacuri de tip terorist, să strecori o bombă într-o clădire importantă și să o declanșezi înainte să te vadă cineva, să găsești orice persoană importantă/politicieni/lideri militari etc. și să încerci să-i asasinezi”, a scris el, potrivit unor surse.

De asemenea, el a menționat că un astfel de act ar putea duce la moartea acelei persoane.

„Orice fel de luptă directă este o sinucidere și chiar și ambuscadele/atacurile surpriză probabil nu se vor termina bine”, a spus el într-un comentariu pe YouTube.

Reamintim că presupusul asasin al lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, locuia și era într-o relație romantică cu un partener transgender, a confirmat FBI. Este vorba despre Lance Twiggs, un transgender de 22 de ani, cu care asasinul împărțea într-un apartament în Saint George, Utah.

Cu câteva momente înainte ca Robinson să-l fi împușcat pe Kirk, un membru al publicului l-a întrebat pe Kirk:

„Știți câți americani transgender au fost atacatori în masă în ultimii 10 ani?”

Kirk a răspuns: „Prea mulți.”

Kirk a fost apoi întrebat: „Știți câți atacatori în masă au fost în America în ultimii 10 ani?”

Kirk a răspuns: „Numărăm sau nu numărăm violența bandelor?”

Iar pe cartușul care a fost folosit la asasinarea activistului conservator scria „Notices, Bulges, OWO, What’s This?”. Este o expresie specifică subculturii tinerilor de pe internet, în particular subcultura „furry” (cei care se costumează în animale).

Portalul Know Your Meme explică astfel:

„Meme-ul este menit să ironizeze jocurile de rol cu ​​„blănoși” (furry), inclusiv ciudățeniile de limbaj și tastare atribuite stereotip jucătorilor de rol și blănoșilor. Meme-ul folosește simbolul „OwO”, care este un emoticon folosit în mod obișnuit de „blănoși” pentru a portretiza o față drăgălașă și surprinsă, similară cu „UwU”. Este folosit și în afara comunității blănoși de pe internet, adesea ironic”.

