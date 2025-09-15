Un grup de jocuri online și o organizație pro-trans, examinate în ancheta asasinării lui Charlie Kirk

Autoritățile federale și-au extins ancheta privind asasinarea lui Charlie Kirk pentru a verifica dacă grupurile pro-trans, grupurile online din care făcea parte și alte persoane aflate în diverse relații cu Tyler Robinson știau dinainte despre planul de a-l ucide pe influencer, potrivit The New York Post.

Surse din cadrul forțelor de ordine au declarat că anchetatorii examinează grupuri de stânga atât din Utah, cât și grupuri online, pentru a afla dacă l-au ajutat cu atacul armat - sau cel puțin au aflat că atacul va avea loc.

Ancheta include grupuri din comunitatea de jocuri online Steam, precum și o organizație pro-trans numită Armed Queers SLC, care și-a închis contul de Instagram după ce Kirk a fost ucis, a confirmat sursa.

Între timp, o serie de postări tulburătoare - deși încă neverificate - de pe rețelele de socializare despre Charlie Kirk ridică semne de întrebare cu privire la faptul dacă unii oameni online ar fi putut ști despre asasinat înainte ca acesta să se întâmple pe 10 septembrie.

Luate împreună, acestea prezintă informații pentru anchetatorii care încearcă să stabilească dacă Robinson a acționat pe cont propriu sau a avut complici.

Grupul din Utah Armed Queens SLC, al cărui logo prezintă două gloanțe de pușcă de mare putere, similare cu cel care l-a lovit pe Kirk, a găzduit, pe septembrie 2023, o prelegere despre „rezistența queer”, la Universitatea din Utah, aflată la aproximativ 72 de kilometri de Universitatea Utah Valley, unde fondatorul Turning Point USA, în vârstă de 31 de ani, a fost asasinat.

Fluturașii care promovează evenimentul, organizat în parteneriat cu auto-descrisa „organizație studențească de stânga” „Mecha de U of U”, obținute de Young America’s Foundation, prezintă o tânără cu două centuri de muniție și ținând în mână un AK-47, cu degetul pe trăgaci.

Flyerul include o seceră și un ciocan proeminente, precum și un steag curcubeu și include sloganul „agitați, educați, organizați”.

Într-un interviu acordat pentru Voyage Utah anul trecut, un reprezentant al Armed Queers SLC a declarat, ca răspuns la o întrebare despre asumarea riscurilor: „Angajamentul nostru față de ceva mult mai mare decât noi înșine, față de luptele oamenilor împotriva rasismului, transfobiei și capitalismului, înseamnă mult mai mult pentru noi decât orice risc”.

În ultimele zile au apărut detalii care indică faptul că Robinson este radicalizat de politica de extremă stânga și de o cultură marginală periculoasă de pe internet.

De asemenea, el avea o relație romantică cu un iubit, cu care locuia împreună, care era în tranziție de la bărbat la femeie, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat duminică, la emisiunea „State of the Union” de la CNN, că anchetatorii investighează, de asemenea, dacă relația ar fi putut fi un motiv pentru presupusul atacator, menționând că partenerul, Lance Twiggs, a fost „incredibil de cooperant” cu autoritățile.

Twiggs, care nu a fost acuzat de nicio implicare în crimă, „nu avea nicio idee că se întâmplă asta și lucrează cu anchetatorii chiar acum”, a mai declarat Spencer Cox.

Despre Charlie Kirk se știe că era un critic deschis al problemelor de gen controversate, cum ar fi tratamentele hormonale pentru copii și femeile trans care concurează în sporturi și competiții feminine. El a fost împușcat exact în ​​timp ce răspundea la întrebarea unui membru al publicului despre proliferarea atacurilor armate în masă comise de persoane trans.

„Este foarte clar pentru noi și pentru anchetatori că aceasta era o persoană profund îndoctrinată cu ideologia de stânga”, a declarat guvernatorul Cox pentru Wall Street Journal sâmbătă.

O sursă apropiată anchetei a declarat publicației că opiniile lui Robinson au ieșit la iveală în urma unor conversații cu familia sa.

El a fost arestat pe 12 septembrie, după o vânătoare de oameni de 33 de ore, cu participarea mai multor agenții. „L-am prins”, a proclamat președintele Trump în acea dimineață la emisiunea „Fox & Friends” de la Fox News, anunțând capturarea suspectului.

Între timp, detectivii de pe internet distribuie capturi de ecran tulburătoare de pe rețelele de socializare, despre care pretind că ar sugera existența unor informații anterioare despre asasinarea lui Charlie Kirk, provenite de la conturi care au fost ulterior șterse sau făcute private.

O astfel de postare, făcută pe 9 septembrie, cu o zi înainte de atacul armat, spunea: „Charlie Kirk vine mâine la facultatea mea, sper cu adevărat că cineva îl va elimina la propriu.”

Utilizatorul a continuat câteva momente mai târziu cu textul „Hai să spunem că mâine se va întâmpla ceva important”, însoțit de un meme cu un câine rânjind, arată o arhivă a postării șterse ulterior.

La câteva ore după asasinat, contul respectiv a continuat postările inițiale cu „CHARLIE KIRK A FOST ÎMPUȘCAT, FRATE, PROMIT CĂ NU AM AM NIMIC DE-A FACE CU ASTA”, înainte de a schimba, aparent, numele de utilizator, mai arată arhivele.

O altă postare arhivată între timp, dar distribuită pe scară largă, a unui utilizator TikTok, care pare a fi făcută cu o zi înainte de împușcături, folosește muzică amenințătoare și un videoclip cu o persoană care poartă ochelari și ceea ce pare a fi o cască medicală, însoțită de textul tulburător: „charles james kirk. domnul care a abandonat facultatea NU știe ce se întâmplă mâine. fiți pregătiți... Aceasta nu este o amenințare, este o promisiune”.

Videoclipul avea legenda „e o zi GROAZNICĂ să fii Charlie [mâine] #uvu #charliekirk #liberal #dezbatere #fyp”.

FBI a refuzat să comenteze despre alte grupuri specifice investigate, iar Departamentul de Siguranță Publică din Utah nu a răspuns solicitării de comentarii din partea The Post Sunday. De asemenea, nici Armed Queers SLC nu a putut fi contactat pentru comentarii, mai precizează The New York Post.