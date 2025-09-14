Funerallile lui Charlie Kirk, pe 21 septembrie. Trump: Am obligația de a merge

Charlie Kirk, activistul asasinat miercuri, va avea loc duminică, 21 septembrie, în statul Arizona. OrganizațiaTurning Point USA, fondată de Kirk, a anunțat că evenimentul se va desfășura pe stadionul State Farm, arena echipei de fotbal american Arizona Cardinals, din Glendale.

„Alăturați-vă nouă pentru a sărbători viața extraordinară și moștenirea durabilă a lui Charlie Kirk, o legendă americană”, a transmis organizația pe rețelele de socializare.

Președintele american Donald Trump a declarat că va participa la înmormântare pentru a-și onora aliatul, după ce a discutat cu Erika, soția lui Kirk: „M-au rugat să merg şi cred că am obligaţia să fac asta. Am auzit că e weekendul viitor. Oricând va fi, voi merge”.

Kirk a fost considerat una dintre figurile cheie în mobilizarea votului tinerilor pentru victoria republicanului în alegerile din 2024.

Turning Point USA a lansat site-ul „Fight for Charlie” pentru a anunța înmormântarea de pe stadionul State Farm, care are o capacitate de peste 60.000 de locuri. Vicepreședintele JD Vance a transportat trupul neînsuflețit al lui Kirk în Arizona joi, iar o slujbă de pomenire a avut loc vineri în Phoenix.

Charlie Kirk, un tânăr activist conservator și apropiat al lui Trump, a murit miercuri după ce a fost împușcat în gât în timp ce participa la o dezbatere la Universitatea Utah Valley.

Bărbatul arestat și acuzat de crimă este Tyler Robinson, un tânăr alb de 22 de ani, care a tras cu o pușcă de pe un acoperiș din apropiere. Autoritățile nu au oferit încă detalii complete despre capetele de acuzare, dar acesta ar putea fi acuzat de crimă agravată, infracțiune pasibilă de pedeapsa cu moartea în statul Utah.

Trump a declarat sâmbătă pentru NBC că își dorește „să vadă națiunea vindecându-se” după moartea lui Kirk, menționând în același timp că SUA se confruntă cu „un grup de nebuni din stânga radicală” care „nu joacă corect”.