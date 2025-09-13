Trump acuză: Soros ar finanța proteste violente în SUA, anchetă RICO în pregătire

Președintele american Donald Trump a anunțat că administrația sa va lansa o investigație asupra miliardarului George Soros, acuzându-l că finanțează proteste violente pentru a destabiliza Statele Unite. „Administrația mea nu va tolera astfel de activități. Vom lansa o investigație la adresa lui Soros și asociaților săi, pentru că avem în față un caz RICO”, a afirmat Trump, citat de Bloomberg.

Trump a precizat că se va folosi de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), o lege federală creată pentru a combate crima organizată. În viziunea președintelui, Soros și rețeaua sa de fundații ar putea fi cercetați pentru infracțiuni precum extorcare, spălare de bani, mită și instigare la violență politică.

Dacă acuzațiile vor fi confirmate, consecințele ar putea varia de la amenzi mari și confiscarea bunurilor considerate ilegale până la pedepse cu închisoarea sau daune civile.

Declarațiile lui Trump vin într-o perioadă în care protestele și polarizarea politică domină agenda publică americană. Folosirea legislației RICO împotriva unui filantrop de talia lui Soros ar fi o premieră și ar putea declanșa dispute juridice și reacții internaționale de amploare.

Născut în 1930 la Budapesta într-o familie evreiască, George Soros a supraviețuit Holocaustului și a devenit ulterior unul dintre cei mai influenți investitori și filantropi din lume. Prin Open Society Foundations, a finanțat inițiative pentru democrație, drepturile omului și libertatea presei.

Implicarea sa în cauze progresiste i-a atras însă critici constante, în special din partea conservatorilor. În Ungaria, premierul Viktor Orbán a promovat o lege cunoscută drept „Stop Soros”, menită să limiteze migrația și să reducă influența organizațiilor finanțate de acesta.

În 2018, fundația Open Society și-a mutat sediul european de la Budapesta la Berlin, în semn de protest față de presiunile guvernului maghiar. De-a lungul anilor au circulat informații privind posibile interdicții de intrare pentru Soros în anumite state, dar autoritățile maghiare au clarificat în 2017, prin ministrul de interne Sándor Pintér, că „un cetățean maghiar nu poate fi interzis sau expulzat din țara sa natală”.

Criticii președintelui susțin că demersul ar putea fi perceput drept o vendetă politică și o încercare de a slăbi societatea civilă. În schimb, susținătorii lui Trump consideră inițiativa o modalitate de a elimina influențele externe pe care le consideră destabilizatoare pentru America.

Indiferent de rezultatul anchetei, disputa dintre Trump și Soros riscă să adâncească diviziunile interne din Statele Unite și să accentueze conflictul ideologic dintre conservatori și progresiști. Efectele se pot resimți nu doar la nivel național, ci și în relațiile internaționale, într-un moment deja tensionat pentru politica americană.