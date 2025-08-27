International Trump cere anchetarea lui George Soros și fiului său, Alex







Președintele Donald Trump a cerut miercuri ca George Soros și fiul său, Alex, să fie anchetați sub legea federală RICO, afirmând că acțiunile lor „au provocat daune semnificative” în Statele Unite, potrivit Reuters.

Donald Trump a declarat pe platforma Truth Social că George Soros și fiul său, Alex, „ar trebui să fie anchetați sub legea RICO” pentru presupusul sprijin acordat protestelor violente și altor activități considerate ilegale în SUA.

Trump susține că acțiunile familiei Soros s-ar încadra într-un tipar de activități care ar putea fi vizate de această legislație. Declarația survine în contextul unor teorii ale conspirației care implică familia Soros și care au reapărut în iunie, când proteste stradale au avut loc la Los Angeles ca reacție la intensificarea raidurilor împotriva imigranților.

Protestele din Los Angeles au inclus episoade de violență, însă verificările AFP și ale altor agenții au infirmat implicarea directă a organizațiilor nonprofit sprijinite de familia Soros. Trump a acuzat anterior familia Soros că ar fi influențat condamnarea sa din 2024, legată de plăți către o fostă actriță de filme pentru adulți.

În 2023, George Soros a transferat controlul fundațiilor Open Society Foundations fiului său Alex, care a sprijinit-o public pe Kamala Harris în alegerile din 2024. Totodată, președintele Joe Biden i-a acordat lui Soros Medalia Libertății, apreciind contribuțiile sale pentru promovarea democrației, drepturilor omului și educației la nivel global.

Legea RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), adoptată în 1970, întărește sancțiunile penale existente și permite acțiuni civile împotriva grupurilor implicate într-un tipar de activități ilegale, precum spălarea de bani, mita sau traficul de droguri. Pentru a demonstra o încălcare, reclamantul trebuie să probeze cel puțin două „acte predicative” de racket într-o perioadă definită.

Trump susține că familia Soros s-ar încadra în această definiție, legând acuzațiile de protestele violente din orașele democratice și de influența politică exercitată de finanțator.