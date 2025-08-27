Politica EXCLUSIV. Valentin Naumescu, adevarata propunere a lui Nicușor Dan pentru SRI. Controverse: Bursier Soros și poziții anti-Trump







Valentin Naumescu, adevarata propunere a lui Nicușor Dan pentru SRI. Surse politice ne-au informat că propunerea reală a Președintelui României pentru director la SRI este cu totul alta decât cea scursă în presă. Cu alte cuvinte, numele lui Gabriel Zbârcea este doar o nadă pentru ziariști. Au fost mobilizați într-o direcție greșită.

În absența unei nominalizări oficiale, dezbaterea despre succesiunea la vârful SRI se poartă mai ales pe profiluri. În acest context, numele lui Valentin Naumescu revine insistent ca „adevărata propunere”.

Profesor de relații internaționale la Universitatea „Babeș-Bolyai”, cu experiență guvernamentală (fost secretar de stat în MAE și consul general), Naumescu pare să aibă expertiză strategică și expunere diplomatică. Aici aveti CV-ul lui, impresionant.

Biografia sa publică include un grant Soros Open Society Foundation în 2000, destinat finalizării cercetării doctorale. În spațiul public, Naumescu a susținut constant alinierea la UE și NATO și a criticat agenda politică a lui Donald Trump. Este considerat mult mai apropiat de Partidul Democrat, decât de cel republican. Aceste poziții care îl fac vizibil în plan occidental și, simultan, contestabil în polarizarea locală.

Într-un interviu acordat pe 18 mai 2025 pentru The Washington Post, jurnalistului William Booth, Naumescu a declarat, înaintea alegerilor prezidențiale din România: „Aceste alegeri arată o jumătate a societății care chiar o urăște pe cealaltă jumătate. Tabăra pro-Simion (adică favorabilă candidatului anti-Soros) este în ofensivă. Ei simt că a venit timpul lor. Iar cealaltă jumătate este în defensivă, încercând să apere normalitatea noastră europeană.”

Un director civil la SRI poate reechilibra relația dintre controlul democratic și operațional, reducând riscul de captură internă. Profilul de politică externă ajută acolo unde serviciile operează tot mai mult pe cooperare internațională. În plus, capacitatea de comunicare strategică devine esențială în era războiului informațional.

Dar lucrurile sunt doar aparent așa, pentru că profilul său public ne indică o cu totul altă abordare. Sau cum spunea una din sursele consultate: “Dacă se întâmplă, România va fi decuplată 4 ani de USA. Pierdem ultimul trem prin propunerea Naumescu”

Apropierea de Rețeaua Soros, așa cum este denumită în mod colocvial, pozițiile anti-Trump, îl transformă într-un candidat controversat, din punct de vedere politic. Ca să nu pară că sunt doar vorbe, citez doar câteva exemple:

La 12 noiembrie 2020 Naumescu scria: „Ultimii trumpiști. Despre negare și efectele îndoctrinării în masă. Astăzi nu mai vorbim despre președintele Trump, care a pierdut alegerile cu aprox. 6 milioane de voturi, dar nu are puterea / demnitatea / onoarea de a accepta rezultatul”.

În lucrarea sa „The Crisis of the European Union and the Global Order in the Trump Era”, Naumescu atacă politicile lui Trump și exprimă idei pro-Soros și globaliste pentru o Românie cu priorități globaliste.

Cea mai recentă, în același ton. La 16 august 2025, Naumescu: „Mult zgomot pentru nimic, niciun acord, nicio idee când se va încheia războiul. Trump este o dezamăgire. Părea impresionat de vizita unui criminal de război, aflat sub un mandat internațional. Putin: sfidare totală, previzibil, și aplaudat de Trump.”

Poziții care în cazul unui candidat la șefia SRI în nici un caz nu ne apropie de SUA. Ba chiar dimpotrivă...