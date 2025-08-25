Social Mobilizarea rezerviştilor. Planul MApN pentru Armată, detaliat







Rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov vor fi chemaţi, între 12 şi 20 octombrie, la unităţile Ministerului Apărării Naționale (MApN) la care sunt arondaţi. Aceştia vor participa timp de o zi la activităţi specifice de pregătire militară, în cadrul exerciţiului de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare MOBEX B-IF-25, a transmis MApN, printr-un comunicat de presă.

MApN a explicat că astfel de exerciţii se desfăşoară periodic şi au ca obiectiv verificarea completării unităţilor militare cu personal şi tehnică, dar şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii activi. „Exerciţii similare au mai avut loc în Bucureşti în 2013 şi în judeţul Ilfov în 2021. În septembrie, un exerciţiu de acelaşi tip este planificat în judeţele Sibiu şi Mureş, iar cele mai recente activităţi de mobilizare s-au desfăşurat în mai 2025 în judeţele Teleorman, Giurgiu şi Olt”, mai arată MApN.

MOBEX B-IF-25 se organizează în conformitate cu Legea privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi Legea privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Rezerviştii vor fi convocaţi prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, iar activităţile de evaluare a autorităţilor locale şi a operatorilor economici din judeţele Sibiu şi Mureş sunt coordonate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

„Pentru a evita dezinformarea şi ştirile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activităţi, reiterăm că astfel de exerciţii au caracter de rutină şi recomandăm cetăţenilor să se informeze din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informaţii referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare”, se mai arată în comunicatul MApN.

Apelul MApN în legătură cu știrile false a venit în contextul în care, în ultima perioadă, în spațiul public au fost vehiculate inormații privind înrolarea obligatorie în armată. Președintele României, Nicușor Dan, a respins însă astfel de zvonuri. „Nu există astfel de discuţii. Pentru România este important să îşi consolideze şi să îşi extindă corpul de profesionişti", a declarat Nicușor dan la preluarea mandatului.

România intenționează să-și crească efectivele armatei până la 100.000 de militari, inclusiv rezerviști voluntari și personal civil. Pentru atingerea acestui obiectiv, ar mai fi nevoie de cel puțin 35.000 de noi recruți.

Salariile pot fi atractive în anumite structuri: încep de la peste 6.000 de lei pentru cei care intră în armată și pot ajunge până la 9.000 de lei pentru militarii cu experiență și vechime.

La sfârșitul anului 2024, armata României avea aproximativ 80.000 de angajați, incluzând militari activi, rezerviști voluntari și personal civil sau funcționari publici. Dintre aceștia, doar 64.000 erau militari activi, un număr considerat redus de Ministrul Apărării.