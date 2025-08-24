International Pentagonul poate bloca loviturile ucrainene în Rusia cu rachete americane. A introdus, în secret, un filtru







Din cuprinsul articolului Pentagonul are decizia finală în privința țintelor

Pentagonul poate bloca atacarea Rusiei de către ucrainieni. Un filtru secret a fost introdus în sistemele de atac, în speranța că diplomația va rezolva ceea ce armele nu pot.

Departamentul Apărării a pus în funcțiune, în secret, o procedură de avizare prin care secretarul Apărării, Pete Hegseth poate interzice loviturile ucrainene pe teritoriul Rusiei cu rachete americane cu bătaie lungă, scrie The Wall Street Journal, citat de Kyiv Independent. Potrivit publicației citate, mecanismul — neanunțat public — a ținut pe loc, de luni bune, utilizarea sistemelor ATACMS împotriva țintelor din interiorul Rusiei.

“Filtrul” a fost proiectat în biroul subsecretarului pentru politică, Elbridge Colby, supraveghează nu doar armele americane livrate Ucrainei. Ci și sistemele europene care se bazează pe componente sau informații furnizate de SUA, scrie WSJ. În paralel, Pentagonul ar fi introdus un sistem tip semafor (roșu–galben–verde) pentru a evalua stocurile și a decide ce tipuri de armament pot fi livrate fără a afecta rezervele proprii.

Măsura ar viza și rachetele britanice Storm Shadow, din cauza dependenței lor de datele de țintire americane, au spus un oficial britanic și doi oficiali americani. Cel puțin o dată, Kievul ar fi planificat un atac cu ATACMS pe teritoriul Rusiei, dar a fost refuzat, susțin două surse ale publicației. Ultimul lot de ATACMS ar fi plecat spre Ucraina în primăvară, în baza unei aprobări a administrației anterioare de la Casa Albă.

Pe 21 august, președintele Donald Trump a declarat că Ucraina „nu are nicio șansă să câștige” dacă nu i se permite să lovească în Rusia. Atunci l-a criticat pe fostul președinte Joe Biden pentru o abordare pe care o consideră prea defensivă. Oficialii administrației au spus însă că afirmațiile lui Trump nu semnalează deocamdată o schimbare de politică. Deși un înalt responsabil citat de WSJ a admis că președintele ar putea opta ulterior pentru o extindere a operațiunilor ofensive ale Kievului.

În plan militar, Ucraina a primit pentru prima dată versiuni ATACMS cu rază mai scurtă în toamna lui 2023. În primăvara lui 2024, SUA au livrat modele upgradate, cu rază de până la 300 km, dar folosirea lor a fost limitată la ținte din teritoriile ucrainene ocupate. Trump a spus anterior că este în dezacord cu decizia administrației precedente de a permite lovituri ucrainene pe teritoriul Rusiei cu arme americane.

Pe filiera strategică, Kievul a înaintat o propunere de achiziții de aproximativ 90 de miliarde de dolari în armament american. Ca parte a unor garanții de securitate pe termen lung. Acesta este un pachet care ar fi finanțat, în mare, de aliații europeni, iar banii ar merge în industria de apărare a SUA, potrivit WSJ, citat de Kyiv Independent. Publicația notează că nu a putut verifica independent toate detaliile prezentate de sursele sale.