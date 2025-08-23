Monden Confesiunile lui Gigi Becali: Întâlnirea cu Tania Budi și lucruri neștiute despre trecutul său







Gigi Becali a infirmat zvonurile răspândite de Cristian Rizea, într-o intervenție televizată la România TV. Acesta a precizat că a văzut-o pe Tania Budi o singură dată, în urmă cu mai multe decenii, la un eveniment privat. Referitor la afirmațiile făcute de Cristian Rizea, Becali a evitat un schimb de replici directe și a menționat că nu intenționează să folosească un limbaj jignitor.

Gigi Becali a intervenit în direct la România TV, unde a respins ferm afirmațiile făcute de Cristian Rizea privind o presupusă relație cu Tania Budi. Acesta a precizat că a întâlnit-o pe fosta vedetă de televiziune o singură dată, în urmă cu aproape treizeci de ani, la o nuntă, fără a purta însă vreo discuție cu ea.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Cristian Rizea a relansat în spațiul public mai multe acuzații, pe care Becali le consideră nefondate și menite să îi aducă acestuia vizibilitate.

Pe parcursul intervenției, Gigi Becali a admis că în trecut a avut anumite obiceiuri nocive, însă a subliniat că acea etapă aparține trecutului: „I-am dat lui 5.000 de euro. Pe vremea aia jucam la ruletă, ce erau 5.000 de euro? Acum nu mai joc, nic măcar ușa nu o mai deschid, nici pachetul de țigări nu-l mai ating. Păcatele pe care le-am avut le-am spovedit.”, a declarat patronul FCSB.

Becali a evidențiat, de asemenea, că, deși în perioada detenției ar fi avut ocazia să ia decizii discutabile, a ales să își păstreze fidelitatea față de soția sa: „Nevasta-mă mă știe, fetele mă cunosc. Eu puteam să fac în pușcărie orice, dar cu o femeie în celulă nu.”

De asemenea, Gigi Becali a respins și alte acuzații formulate de Cristian Rizea, printre care cele referitoare la presupuse legături financiare sau relații personale.

Gigi Becali a declarat că înțelege situația prin care trece Tania Budi și a recunoscut că aceasta nu este una ușoară. Totodată, el a evitat să folosească un limbaj jignitor și a precizat că nu dorește să îl caracterizeze pe Cristian Rizea drept un „om bolnav”.