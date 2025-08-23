Sport Rotații strategice la FCSB în etapa a 7-a: Charalambous schimbă primul „11” pentru meciul cu FC Argeș







Antrenorul Elias Charalambous a anunțat că FCSB va introduce modificări importante în primul „11” pentru partida de duminică cu FC Argeș, potrivit GOLAZO.ro

FCSB va aborda meciul de duminică cu FC Argeș cu modificări semnificative în primul „11”, a declarat antrenorul Elias Charalambous.

„ Avem un lot mare și trebuie să facem rotații, mai ales că am jucat acum două zile și am avut de călătorit. Este important să gestionăm resursele echipei”, a declarat Charalambous

Tehnicianul cipriot de 44 de ani speră ca echipa să își revină în campionat, după ce a adunat doar 5 puncte în primele șase etape. Partida va avea loc de la ora 21:30 și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Elias Charalambous a susținut conferința premergătoare jocului cu FC Argeș, subliniind că echipa va beneficia de mai multe schimbări în formula de start.

Tehnicianul a punctat că, în ciuda dificultăților recente, se simte confortabil cu lotul actual. „Consider că avem un lot bun, complet, și cel mai important pentru mine este următorul meci. Suntem o echipă mare și privim toate partidele foarte serios”, a mai spus antrenorul. FCSB se află în prezent pe locul 12 în Liga 1, la 11 puncte de rivala Craiova, iar revenirea rapidă în fruntea clasamentului este obiectivul clar al echipei.

Echipa probabilă pentru meciul cu FC Argeș include jucători precum Târnovanu – V. Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Edjouma, Alhassan – M. Toma, Octavian Popescu, Cisotti – Thiam. În comparație cu partida precedentă contra lui Aberdeen, antrenorul va introduce modificări în apărare și linia de mijloc pentru a gestiona efortul jucătorilor.

Situația medicală a lotului este relativ bună. Denis Alibec se simte mai bine și va efectua antrenamentul programat înaintea meciului. Singurul indisponibil pe termen lung rămâne Dawa, restul jucătorilor fiind apti de joc.