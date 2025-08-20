Sport Programul etapei a opta din Superliga. Când va fi meciul dintre FCSB și CFR Cluj







Programul etapei a opta din Superliga. Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat oficial, miercuri, calendarul meciurilor din etapa a opta a Superligii, programată între 29 august și 1 septembrie. Confruntările includ dueluri de tradiţie și partide care pot influența serios clasamentul, iar fanii sunt așteptați să urmărească fiecare joc cu interes maxim.

Etapa va începe vineri, 29 august, cu întâlnirea dintre FC Rapid și UTA Arad, programată la ora 20:30, într-un meci ce promite spectacol pentru suporteri, având în vedere forma bună a giuleștenilor pe teren propriu.

Sâmbătă, 30 august, vor avea loc două partide: Unirea Slobozia – Universitatea Cluj, de la ora 18:45, și Dinamo – FC Hermannstadt, de la ora 21:30. Ambele întâlniri vin cu așteptări mari, mai ales pentru fanii echipei din capitală, care urmăresc fiecare pas al „câinilor roșii” după un început de sezon cu suișuri și coborâșuri.

Duminică, 31 august, atenția se va concentra asupra meciurilor de la ora 16:00, când FC Argeș întâlnește Metaloglobus București, și de la ora 18:30, FC Botoșani – Universitatea Craiova.

Capul de afiș al zilei va fi însă CFR Cluj – FCSB, programat la ora 21:30, un duel cu tradiție între două dintre cele mai titrate cluburi din România. În ultimii ani, întâlnirile dintre cele două echipe au fost tensionate, cu momente spectaculoase pe teren și declarații incendiare în afara lui.

Etapa se va încheia luni, 1 septembrie, cu duelurile Csikszereda Miercurea Ciuc – Oțelul Galați (ora 18:00) și Farul Constanța – Petrolul Ploiești (ora 21:00). Ambele partide sunt importante pentru echipele aflate în lupta pentru evitarea retrogradării sau pentru consolidarea pozițiilor de top.

Toate meciurile din această rundă vor fi transmise în direct pe PRIMA Sport și DIGI Sport, oferind fanilor oportunitatea de a urmări fiecare fază și fiecare gol în timp real. Etapa a opta promite să fie una deosebit de disputată, cu dueluri directe între echipele care aspiră la play-off și confruntări tensionate în zona inferioară a clasamentului.

În această etapă, observatorii se vor concentra mai ales pe derby-ul CFR Cluj – FCSB, un meci care poate decide liderul provizoriu al Superligii, dar și pe confruntările Dinamo – Hermannstadt și Farul – Petrolul, care vor oferi momente spectaculoase pentru suporterii din întreaga țară.