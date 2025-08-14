Sport Sporting Braga – CFR Cluj 2-0. Ardelenii au părăsit Europa League







FR Cluj a fost eliminată din Europa League după ce a pierdut joi seara, pe Estadio Municipal din Braga, în manșa a doua a turului al treilea preliminar, scor 2-0, după ce prima manșă se încheiase 2-1 pentru gruparea portugheză.

Echipa gazdă a pus presiune încă din primele minute, Gustaf Lagerbielke trecând pe lângă deschiderea scorului în două rânduri: mai întâi cu un șut de cap după o centrare a lui Ricardo Horta (minutul 6), apoi printr-un lob de la circa 16 metri care a trecut peste transversală (9).

Prima ocazie a ardelenilor a venit în minutul 10, prin Beni Nkololo, care a șutat periculos, dar peste vinclul porții, în ciuda faptului că avea trei fundași în față. Sporting Braga a replicat rapid, iar Navarro a fost aproape de gol după o centrare a lui Horta, mingea fiind respinsă în corner de Sinyan (12).

În minutul 17, Postolachi a ratat o oportunitate singur cu portarul, iar Sporting Braga a deschis scorul prin Rodrigo Zalazar, transformat din penalty după ce a fost faultat de Sinyan în careu (19). Vicecampioana României a replicat prin Alin Fică, al cărui șut puternic a fost respins cu greu de portarul Lukas Hornicek (43).

Finalul primei reprize a aparținut în totalitate portughezilor, care au mai ratat prin Horta și Dorgeles, iar Zalazar a reușit dubla înainte de pauză, șutând la colțul lung după ce a driblat trei adversari (45+5).

Nemulțumit de evoluția echipei, antrenorul Dan Petrescu a făcut trei schimbări la pauză, introducându-i pe Rocha, Ilie și Cordea, însă repriza secundă a început tot cu dominarea gazdelor. Zalazar a fost aproape de hat-trick, șutul său fiind respins de Hindrich (60).

Ocaziile au continuat, dar Braga nu a mai forțat: Carvalho a ratat (70), iar golul lui Navarro a fost anulat pentru ofsaid (88). Astfel, scorul final a rămas 2-0 pentru portughezi.

Eliminată din Europa League, CFR Cluj se va concentra acum pe play-off-ul Conference League, unde va întâlni formația suedeză BK Häcken.

Rezultat final: Sporting Braga - CFR Cluj 2-0 (2-0) Marcatori: Rodrigo Zalazar (19 p, 45+5)

CFR Cluj – Echipa de start: Otto Hindrich – Aly Abeid (Simao Rocha, 46), Leo Bolgado, Sheriff Sinyan (Matei Ilie, 46), Mario Camora – Tidiane Keita (Lindon Emerllahu, 63), Damjan Djoković, Alin Fică – Meriton Korenica (Andrei Cordea, 46), Virgiliu Postolachi, Beni Nkololo (Marko Gjorgjievski, 68).

Antrenor: Dan Petrescu

Sporting Braga – Echipa de start: Lukas Hornicek – Gustaf Lagerbielke (Leonardo Lelo, 73), Paulo Oliveira (Vitor Carvalho, 61), Sikou Niakate, Victor Gomez – Joao Moutinho (Diego Rodrigues, 82), Jean-Baptiste Gorby (Gabri Martinez, 61), Mario Dorgeles – Rodrigo Zalazar, Fran Navarro, Ricardo Horta (Pau Victor, 73).

Antrenor: Carlos Vicens

Arbitru: Sascha Stegemann (Germania)