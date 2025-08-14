Sport

Sporting Braga – CFR Cluj 2-0. Ardelenii au părăsit Europa League

Sporting Braga – CFR Cluj 2-0. Ardelenii au părăsit Europa LeagueSursa foto: Facebook/CFER Cluj
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

FR Cluj a fost eliminată din Europa League după ce a pierdut joi seara, pe Estadio Municipal din Braga, în manșa a doua a turului al treilea preliminar, scor 2-0, după ce prima manșă se încheiase 2-1 pentru gruparea portugheză.

Echipa gazdă a pus presiune încă din primele minute, Gustaf Lagerbielke trecând pe lângă deschiderea scorului în două rânduri: mai întâi cu un șut de cap după o centrare a lui Ricardo Horta (minutul 6), apoi printr-un lob de la circa 16 metri care a trecut peste transversală (9).

Prima ocazie a ardelenilor a venit în minutul 10, prin Beni Nkololo, care a șutat periculos, dar peste vinclul porții, în ciuda faptului că avea trei fundași în față. Sporting Braga a replicat rapid, iar Navarro a fost aproape de gol după o centrare a lui Horta, mingea fiind respinsă în corner de Sinyan (12).

Zalazar a deschis scorul și a semnat dubla

În minutul 17, Postolachi a ratat o oportunitate singur cu portarul, iar Sporting Braga a deschis scorul prin Rodrigo Zalazar, transformat din penalty după ce a fost faultat de Sinyan în careu (19). Vicecampioana României a replicat prin Alin Fică, al cărui șut puternic a fost respins cu greu de portarul Lukas Hornicek (43).

CASS mai mare pentru veniturile independente. Plafonul anual și exemple de calcul
CASS mai mare pentru veniturile independente. Plafonul anual și exemple de calcul
Ciudatul caz al dispariției datoriilor la stat avute de Grup Servicii Petroliere. Cum s-au volatilizat restanțe fiscale de peste 100 milioane de euro
Ciudatul caz al dispariției datoriilor la stat avute de Grup Servicii Petroliere. Cum s-au volatilizat restanțe fiscale de peste 100 milioane de euro

Finalul primei reprize a aparținut în totalitate portughezilor, care au mai ratat prin Horta și Dorgeles, iar Zalazar a reușit dubla înainte de pauză, șutând la colțul lung după ce a driblat trei adversari (45+5).

Schimbările lui Dan Petrescu nu au schimbat soarta jocului

Nemulțumit de evoluția echipei, antrenorul Dan Petrescu a făcut trei schimbări la pauză, introducându-i pe Rocha, Ilie și Cordea, însă repriza secundă a început tot cu dominarea gazdelor. Zalazar a fost aproape de hat-trick, șutul său fiind respins de Hindrich (60).

Ocaziile au continuat, dar Braga nu a mai forțat: Carvalho a ratat (70), iar golul lui Navarro a fost anulat pentru ofsaid (88). Astfel, scorul final a rămas 2-0 pentru portughezi.

Următoarea provocare a CFR Cluj

Eliminată din Europa League, CFR Cluj se va concentra acum pe play-off-ul Conference League, unde va întâlni formația suedeză BK Häcken.

Rezultat final: Sporting Braga - CFR Cluj 2-0 (2-0) Marcatori: Rodrigo Zalazar (19 p, 45+5)

CFR Cluj – Echipa de start: Otto Hindrich – Aly Abeid (Simao Rocha, 46), Leo Bolgado, Sheriff Sinyan (Matei Ilie, 46), Mario Camora – Tidiane Keita (Lindon Emerllahu, 63), Damjan Djoković, Alin Fică – Meriton Korenica (Andrei Cordea, 46), Virgiliu Postolachi, Beni Nkololo (Marko Gjorgjievski, 68).

Antrenor: Dan Petrescu

Sporting Braga – Echipa de start: Lukas Hornicek – Gustaf Lagerbielke (Leonardo Lelo, 73), Paulo Oliveira (Vitor Carvalho, 61), Sikou Niakate, Victor Gomez – Joao Moutinho (Diego Rodrigues, 82), Jean-Baptiste Gorby (Gabri Martinez, 61), Mario Dorgeles – Rodrigo Zalazar, Fran Navarro, Ricardo Horta (Pau Victor, 73).

Antrenor: Carlos Vicens

Arbitru: Sascha Stegemann (Germania)

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

00:27 - Universitatea Craiova, calificare dramatică în play-off-ul Conference League după 4-3 la Trnava
23:55 - Legenda orașului scufundat din Japonia. Atlantida din Pacific și enigmele ruinelor de la Yonaguni
23:50 - Sporting Braga – CFR Cluj 2-0. Ardelenii au părăsit Europa League
23:45 - Când va primi Băsescu o nouă reședință oficială. Anunțul, făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului
23:37 - Tensiuni majore între Rusia și Iran din cauza dronelor Shahed
23:32 - Iulia Albu, de nerecunoscut. Câte kilograme a pierdut

Proiecte speciale