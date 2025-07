Sport Musi, primul meci în fața fanilor lui Dinamo. N-a fost ușor deloc







Alexandru Musi a bifat primul său meci în fața fanilor dinamoviști în partida cu FC Botoșani, încheiată nedecis, scor 0-0. Mijlocașul ofensiv, transferat în această vară de la FCSB, a fost titular și s-a remarcat prin implicare și determinare, chiar dacă Dinamo nu a reușit să înscrie în fața unei formații considerate accesibile.

Este mulțumit de echipă

Tânărul jucător în vârstă de 21 de ani a transmis, la finalul confruntării, că rezultatul nu reflectă realitatea din teren. Potrivit acestuia, Dinamo a dominat jocul și a avut suficiente oportunități pentru a tranșa meciul în favoarea sa. „Ne-am creat ocazii, am controlat”, a declarat Musi, subliniind că echipa sa a avut inițiativa și în meciul anterior, contra celor de la Csikszereda.

Musi, primul meci în fața fanilor lui Dinamo

Partida cu Botoșani a marcat și primul contact direct al lui Musi cu galeria dinamovistă, una cunoscută pentru pasiunea cu care își susține echipa. Întrebat despre reacția sa la scandările fanilor, Musi a replicat simplu: „Vă dați seama, ce puteam să fac?Câteodată ai și ghinion”. Jucătorul a adăugat că nu simte presiunea suporterilor și că își dorește să răspundă pe teren prin evoluții bune.

Un alt mesaj transmis de jucător a fost legat de atmosfera din vestiar și încrederea în grupul antrenat de Zeljko Kopic. Acesta a spus că este important să nu se lase influențați de comentariile din exterior și să rămână concentrați pe ceea ce au de făcut în teren.

Ce spune Raul Opruț

De partea cealaltă, fundașul stânga Raul Opruț a oferit o analiză a partidei. El a apreciat atitudinea echipei, dar a recunoscut că lipsa eficienței în fața porții a fost decisivă.

Opruț a evidențiat calitatea noilor transferuri, precizând că aceștia au nevoie de timp pentru a se integra complet în sistemul de joc. „Cred că per total trebuie să vedem partea bună, ne-am creat ocazii, am dominat... dar nu am dat gol”, a comentat el.

Dinamo se pregătește acum pentru duelul cu FCSB, o confruntare cu încărcătură specială, iar Musi va avea ocazia să joace împotriva fostei sale echipe.