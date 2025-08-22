Sport Europa League. Retur decisiv pentru FCSB, după egalul în deplasare cu FC Aberdeen







FCSB a încheiat la egalitate, scor 2-2, pe terenul scoțienilor de la FC Aberdeen, în prima manșă a play-off-ului Europa League. În mesajul publicat pe Facebook după încheierea partidei, echipa echipa roș-albaștrilor le-a adresat mulțumiri celor peste 700 de suporteri prezenți pe stadion.

„Clubul nostru le mulțumește celor aproape 700 de suporteri prezenți la Aberdeen și îi așteaptă în număr cât mai mare la următoarele partide de pe teren propriu!”, a fost mesajul lor.

Formația bucureșteană a avut parte de un început dificil, antrenorul Elias Charalambous fiind obligat să improvizeze, după ce Radunovic, Ngezana și Baba Alhassan nu au putut face deplasarea din cauza lipsei vizelor pentru Marea Britanie.

„Campionii României au obținut doar un rezultat de egalitate, scor 2-2, în partida cu Aberdeen Football Club, din prima manșă a play-off-ului UEFA Europa League, iar calificarea urmează a fi decisă joia viitoare, pe Arena Națională”, au spus cei de la FCSB.

Pe „Pittodrie Stadium”, gazdele au controlat primele minute, însă tabela s-a deschis în favoarea FCSB. În minutul 32, Bîrligea a primit o pasă excelentă de la Miculescu și a înscris cu un șut plasat, pe jos, lângă Mitov.

Entuziasmul bucureștenilor a fost însă temperat rapid. La doar șase minute distanță, Cisotti a fost eliminat direct, după un fault comis asupra lui Milanovic.

La reluarea jocului, FCSB a lovit din nou. În minutul 47, Bîrligea a recuperat o minge, a pătruns în careu și i-a oferit lui Olaru pasa decisivă pentru golul de 2-0. Patru minute mai târziu, Mitov a reușit să respingă șutul lui Miculescu, menținându-și echipa în joc.

Aberdeen a revenit în forță. În minutul 61, Polvara a redus din diferență, iar Sokler, după ce a ratat o ocazie mare în minutul 65, a reușit să marcheze golul egalizator în minutul 89. Partida s-a încheiat 2-2, calificarea se va decide în manșa retur.

„Următoarea partidă a Campionilor va fi duminică seară, începând cu 21:30, pe Arena Națională, împotriva celor de la FC Argeș”, mai arată aceștia.

Aberdeen: Mitov – A. Jensen, Dorrington (Knoester 46), Milne, Molloy (Shinnie 59) – Palaversa, H. Nilsen (Clarkson 46) – Milanovic (Polvara 59), Aouchiche, Keskinen – Yengi (Sokler 46). Antrenor: Jimmy Thelin

FCSB: Târnovanu – V. Creţu (Kiki 46), M. Popescu, Graovac, Pantea – Şut (Lixandru 72), Chiricheş (Edjouma 46) – Miculescu, Fl. Tănase (Olaru 46), Cisotti – Bîrligea (Politic 90+2). Antrenor: Elias Charalambous

Avertismente: Milanovic (22), Palaversa (75), Sokler (79), Milne (86) / Fl. Tănase (12), V. Creţu (39). Eliminat: Juri Cisotti (FCSB), minutul 39.

Arbitraj: Serdar Gözübüyük – Erwin Zeinstra, Patrick Inia. VAR: Pol van Boekel, Robin Hensgens (toți din Olanda).