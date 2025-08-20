Sport Gigi Becali face noi ajustări în lotul FCSB-ului înainte de dubla cu Aberdeen







FCSB a oficializat transferul lui Mamadou Thiam, atacant senegalez de 30 de ani, care va întări lotul campioanei României înaintea meciurilor decisive din preliminariile Ligii Campionilor. Mutarea a venit după ce încercarea de readucere a lui Denis Alibec nu a dat rezultatele așteptate, iar conducerea clubului a decis să întărească linia ofensivă.

Pentru a-l aduce pe Thiam, Gigi Becali a plătit 50.000 de euro și l-a cedat definitiv pe Andrei Gheorghiță la Universitatea Cluj, după ce acesta fusese anterior împrumutat. Tranzacția a fost realizată rapid, iar atacantul senegalez va fi trecut imediat pe lista UEFA, pentru a putea fi utilizat în partidele internaționale.

Patronul roș-albaștrilor a explicat că Mamadou Thiam va fi înregistrat în lotul european al echipei, iar clubul va apela la o procedură specială pentru a-l readuce și pe Joyskim Dawa pe listă.

„Thiam o să intre pe lista de Europa, normal că o să intre. Avem loc liber. Când o să vină Dawa… Chiar ne-am gândit să facem un artificiu. O să-l dăm cum ar veni liber pe Dawa ca să putem să-l înregistrăm în orice perioadă. (n.r. să modifice regula). Care e treaba, nu? Se supără ăia din Europa League, faci reguli pentru Becali (n.r. râde)”, a declarat Gigi Becali, pentru Digi Sport.

Acest procedeu, pe care Becali l-a folosit și în cazul lui Malcom Edjouma, presupune rezilierea contractuală fictivă a jucătorului și reînscrierea sa, o metodă controversată ce a generat discuții aprinse în trecut.

Venirea lui Mamadou Thiam la FCSB a fost legată direct de situația lui Andrei Gheorghiță, fundașul transferat de la Poli Iași și împrumutat la Universitatea Cluj. Gigi Becali a povestit momentul decisiv care a dus la accelerarea negocierilor.

„Când a fost situația cu Thiam, mi-a spus Meme că vrea să plece. Am zis că nu mai avem șanse dacă are ofertă din Arabia. Dar am zis ‘Ce ar fi să dea azi Gheorghiță un gol sau o pasă de gol, să joace senzațional și să îl dăm la schimb?’. Mă sună Meme: ‘Bă, știi cine a dat pasă de gol? Gheorghiță al nostru’. Zic ‘Gata, mă, putem să îl luăm pe Thiam’”, a povestit patronul FCSB.

În urma acestui moment, cluburile au ajuns rapid la un acord. Gheorghiță a fost transferat definitiv, iar FCSB a obținut semnătura lui Thiam.

Înainte de finalizarea transferului, Gigi Becali a discutat direct cu Andrei Gheorghiță și cu agentul acestuia, oferindu-i o propunere financiară atractivă pentru a accepta mutarea la Universitatea Cluj.

„Pe termen lung, afacerea e a lor. Dar eu am nevoie azi. (n.r. – Gheorghiță a acceptat ușor?) Da. Eu am vorbit și cu impresarul. E bine să aibă contract ferm, pe termen mai lung. Are 150.000. Și dacă semnează pe 5 ani are 750.000 asigurați. Asta trebuie să facă un fotbalist, să își asigure viitorul. A înțeles. El nu ne poate ajuta acum. I-am dat și lui în plus 55.000 de euro, că voia să își ia un apartament”, a explicat Becali.

Astfel, fotbalistul de 22 de ani are acum un contract pe cinci sezoane și garanții financiare solide, în timp ce FCSB își asigură un jucător experimentat pentru ofensivă.

Născut pe 9 martie 1995, Mamadou Thiam este un atacant senegalez cu experiență în campionate puternice din Europa. A evoluat pentru echipe precum Barnsley în Anglia, Clermont Foot în Franța și Ohod Club în Arabia Saudită.

Thiam este cunoscut pentru viteza sa și abilitatea de a finaliza rapid acțiunile, iar conducerea FCSB mizează pe experiența sa internațională pentru a întări atacul. Obiectivul principal este calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor, unde campioana României va întâlni adversari cu un nivel mult mai ridicat.