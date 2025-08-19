Sport FCSB s-a despărțit de încă un jucător, după ce Gigi Becali a acceptat să îl despăgubească







Jordan Gele, atacantul francez de 32 de ani, a semnat cu Al-Kharitiyath, club din divizia secundă din Qatar, după o despărțire negociată cu FCSB, dezvăluie Gazeta Sporturilor.

Mutarea survine după ce fotbalistul a intrat în dizgrația lui Gigi Becali la începutul acestui sezon, fiind exclus de pe listele echipei pentru Superligă și Europa League și antrenându-se singur.

Gele a negociat cu mai multe echipe înainte de a ajunge la un acord cu Al-Kharitiyath, club caracterizat drept „mic, cu probleme legate de plăți și infrastructură precară”.

Gigi Becali a explicat că a facilitat transferul și că i-a oferit jucătorului o sumă de bani pentru a renunța la contractul valabil până în vara lui 2026. „A plecat liber. I-am dat eu drumul liber și i-am mai dat eu bani să plece”, a declarat Gigi Becali.

Cumpărat inițial pentru 300.000 de euro, Gele avea un salariu de 10.000 de euro pe lună la FCSB. În urma înțelegerii, fotbalistul a primit aproape jumătate din salariul pentru sezonul 2025-2026, aproximativ 50.000 de euro, iar la noua echipă va încasa între 200.000 și 220.000 de euro.

Francezul a adunat 12 meciuri și un gol pentru FCSB. În România, el a mai evoluat pentru CSC Șelimbăr și Unirea Slobozia. În iarnă, a fost transferat la echipa roș-albastră.

Pe plan internațional, Gele a mai jucat la cluburi precum Boulogne, Compiegne. Dar și St. Genevieve, Mulhouse, Nantes B, Winterthur și Rappersville-Jona.

Al-Kharitiyath a încheiat sezonul precedent pe locul al treilea în liga secundă din Qatar. La doar două puncte în spatele echipei calificate pentru baraj. Și la cinci puncte de promovarea directă în Qatar Stars League. Plecarea lui Gele face parte dintr-un efort al clubului de a-și întări lotul pentru promovarea în primul eșalon.