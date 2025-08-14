Sport FCSB, în play-off-ul Europa League: 3-1 cu FC Drita. Urmează meciul cu Aberdeen







FCSB a obținut joi seara o calificare fără emoții în play-off-ul Europa League, după ce a învins cu 3-1 formația kosovară FC Drita, pe stadionul Fadil Vokrri din Prishtina. Trupa lui Elias Charalambous a câștigat și în turul de la București (3-2), iar scorul general de 6-3 trimite echipa direct în duelul cu scoțienii de la Aberdeen.

Meciul a început fulgerător pentru campioana României. În primul minut, Juri Cisotti a deschis scorul cu o lovitură de cap spectaculoasă, după centrarea perfectă a lui David Miculescu. În minutul 18, rolurile s-au inversat: Bîrligea i-a pasat ideal lui Miculescu, iar acesta a dublat avantajul.

După pauză, FC Drita a încercat să revină. În minutul 52, Veton Tusha a reluat din apropiere și a redus diferența la 2-1. Speranțele kosovarilor au fost însă spulberate 16 minute mai târziu, când căpitanul Rron Broja a fost eliminat pentru un fault dur din spate asupra lui Darius Olaru.

FCSB a ratat câteva ocazii importante, inclusiv una rarisimă prin Bîrligea, care nu a putut trimite în poartă de la un metru. În minutul 85, Dennis Politic a închis definitiv soarta partidei cu un șut precis de la 15 metri, stabilind scorul final 3-1.

Cu un moral excelent după această dublă victorie, FCSB se pregătește acum de un duel dificil în play-off-ul Europa League contra scoțienilor de la Aberdeen. Prima manșă este programată săptămâna viitoare.

FC Drita – FCSB 1-3 (0-2) Au marcat: Tusha (52) / Cisotti (1), Miculescu (18), Politic (85) Manșa tur: 2-3 pentru FCSB

Cartonaș roșu: Rron Broja (68) Cartonașe galbene: Șut (53), Bejtulai (56), Morina (82), Cisotti (83)