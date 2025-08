Sport Neluțu Varga, fotbalul și „schema Becali”. Cum a câștigat CFR







CFR Cluj a obținut o calificare spectaculoasă în turul 3 preliminar al Europa League, după o victorie în prelungiri, pe teren propriu.

După 0-0 în Elveția, CFR Cluj a obținut o victorie importantă pe teren propriu, impunându-se cu 1-0 în fața echipei Lugano, după prelungiri. Calificarea a fost trăită cu mare intensitate de patronul Neluțu Varga, care s-a arătat extrem de încântat de parcursul echipei.”

Patronul clubului, Neluțu Varga, a fost extrem de emoționat după fluierul final și nu și-a ascuns trăirile intense din timpul meciului. Acesta a declarat că a fost cu ochii pe fiecare fază și că s-a rugat de zeci de ori ca echipa să treacă mai departe.

”Cred că am băgat 30 și ceva de rugăciuni! S-a văzut încă o dată că, dacă Dumnezeu vrea, te ajută dacă ești curajos. Vreau să transmiteți mesajul meu către echipă: vă iubesc pe toți, ați fost lei și ați avut inimă de lei! Ați dovedit încă o dată că sunteți campioni. Strategia lui Dan Petrescu a fost genială! Genială! Am stat și am suferit, ne-am apărat în tranșee și am învins. Asta înseamnă să ai ADN de campioană. Sunt fericit și nu pot exprima exact în cuvinte ce mândru sunt. CFR a arătat că are stofă de mare echipă. Leii neîmblânziți au învins! Mare victorie”, a declarat Varga

Succesul din Europa aduce însă și un posibil impact asupra programului din campionat. Meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, programat în etapa a 4-a din SuperLigă, ar putea fi amânat, având în vedere că ambele echipe sunt angrenate în competițiile europene.

Patronul ardelenilor, Neluțu Varga, a confirmat discuțiile în acest sens și a precizat că se dorește amânarea pentru ca jucătorii să aibă timp de recuperare și pregătire.

Totul depinde de data la care Universitatea Craiova va juca în turul din Conference League. Dacă oltenii vor fi programați de UEFA să joace miercuri, 6 august, este foarte probabil ca ambele cluburi să ajungă la un acord privind reprogramarea meciului direct, scrie fanatik.