Monden Tania Budi și Gigi Becali, adevărul din spatele scandalului declanșat de Cristian Rizea







Fostul politician Cristian Rizea a afirmat că Tania Budi și Gigi Becali ar fi avut o relație de 20 de ani, declarație care a stârnit reacții diferite din partea celor doi. Actrița a respins ferm speculațiile, considerându-le lipsite de bun simț, în timp ce patronul FCSB a tratat situația cu umor, declarând că acuzațiile nu au nicio legătură cu realitatea, potrivit Cancan.

Tania Budi a reacționat la zvonurile lansate de Cristian Rizea, care au implicat-o pe ea și pe Gigi Becali, susținând că astfel de speculații sunt lipsite de bun simț și pot afecta reputația celor vizați.

Vedeta, stabilită de peste 15 ani în Constanța, unde administrează mai multe afaceri, a făcut o comparație dură între aceste afirmații și situațiile nedrepte cu care se confruntă adesea antreprenorii din România.

Tania Budi, cunoscută pentru activitatea sa în televiziune și pentru business-urile pe care le conduce în Constanța, a respins categoric speculațiile vehiculate de Cristian Rizea. Într-o declarație citată de Cancan, vedeta a afirmat că asemenea afirmații nu au nicio bază și a subliniat că lipsa de responsabilitate în lansarea unor zvonuri poate avea consecințe serioase.

„Dacă ne apucăm toți să spunem ce spune un bolnav la un colț de stradă unde am ajunge?”, a punctat Tania Budi, exprimându-și dezamăgirea față de modul în care astfel de subiecte pot ajunge în atenția publică. Ea a comparat situația cu experiențele dificile ale antreprenorilor care, în fața unor probleme cauzate de angajați, rămân fără sprijin și fără drepturi.

La rândul său, Gigi Becali a reacționat la afirmațiile lui Cristian Rizea, considerându-le nefondate și chiar absurde. Patronul FCSB a precizat că s-a întâlnit cu Tania Budi o singură dată, în urmă cu peste două decenii, la o nuntă în America, și că nu a mai avut nicio legătură cu ea de atunci.

Afirmațiile fostului politician au stârnit amuzamentul în familia Becali, care nu le-a acordat credibilitate. „A venit nevastă-mea, a și început să râdă. Rizea ăla, un maimuțoi de om... N-am văzut-o pe Tania Budi decât acum 23 de ani la o nuntă”, a spus Becali, subliniind că familia sa a tratat situația cu detașare, chiar dacă asemenea declarații pot crea tulburări inutile.