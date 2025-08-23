Sport Gigi Becali, reacție după plecarea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj: Să iei 7 goluri e o nebunie







CFR Cluj a suferit o înfrângere severă în deplasarea cu Hacken, scor 2-7, în manșa tur a play-off-ului Conference League.

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a comentat recent decizia lui Dan Petrescu de a părăsi banca tehnică a celor de la CFR Cluj, în urma eșecului categoric suferit în fața formației suedeze Hacken, scor 2-7, în play-off-ul Conference League.

Becali s-a declarat surprins de rezultat și a sugerat că plecarea lui Petrescu ar putea să nu fie definitivă, exprimându-și convingerea că fostul antrenor ar putea reveni la conducerea echipei clujene după câteva etape.

Andrea Mandorlini este tehnicianul ales pentru a-l înlocui pe Dan Petrescu la CFR Cluj, după ce echipa a ratat calificarea în grupele competiției europene.

Dan Petrescu a decis să își încheie colaborarea cu CFR Cluj, părăsind banca tehnică a echipei după mai bine de un an. Antrenorul în vârstă de 57 de ani a preluat conducerea tehnică a formației ardelene pe 30 aprilie 2024, marcând un nou capitol în relația sa cu clubul din Gruia.

Gigi Becali, patronul FCSB, consideră că plecarea lui Petrescu reprezintă o pierdere importantă pentru CFR Cluj.

„Nu știu ce s-a întâmplat acolo. E clar că să iei 7 goluri e o nebunie. Nu știu. Nu pot să îmi dau seama. Nu sunt lucruri normale. Sunt greu de explicat. Sunt duhuri, nebunii. Eu zic că da. Dar o să se ducă să îl ia înapoi. După 10 etape se duce după el”, a explicat Gigi Becali.

Gigi Becali a vorbit și despre lupta pentru titlul din Superliga, făcând referire la forma actuală a principalelor contracandidate. În acest moment, Universitatea Craiova ocupă primul loc în clasament, cu 16 puncte, în timp ce FCSB și CFR Cluj se află la egalitate, pe locul 12, cu câte 5 puncte fiecare.

Becali a subliniat că ascensiunea oltenilor nu se datorează plecării antrenorului Dan Petrescu de la CFR Cluj, ci consolidării echipei de la Craiova. El a remarcat aportul adus de Mirel Rădoi, actualul antrenor al Universității și totodată finul său, care a adus stabilitate și încredere în vestiar.

„Acum, Craiova e o echipă completă. Eu nu cu Rotaru mă bat. Acum mă bat cu finul. M-am bătut cu toți antrenorii României, acum mă bat cu finul”, a punctat Becali

Finanțatorul FCSB a adăugat că, dincolo de diferența de puncte, Craiova pare o echipă greu de învins în acest moment, iar dacă titlul va ajunge în Bănie, va fi o confirmare a sincerității și corectitudinii lui Rădoi în relația personală pe care cei doi o au.

„Mă gândeam dimineață, mâncam, și am zis Doamne, să fie așa: cine a avut inima mai curată în relația naș-fin, ăla să ia campionatul! Că e puternică U Craiova acum. Lasă punctele, nu diferența de puncte e problema, ci faptul că e puternică. E greu să piardă”, a concluzionat Becali în intervenția pentru fanatik.ro.