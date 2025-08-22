Vremea Schimbări majore la CFR Cluj, după demisia lui Dan Petrescu. Cine ar putea prelua echipa







După înfrângerea usturătoare din Suedia, Dan Petrescu și-a anunțat demisia de la CFR Cluj. Echipa a pierdut cu 2-7 în turul 1 al play-off-ului Conference League, pe terenul lui Hacken. Având în vedere că tehnicianul pleacă de pe banca tehnică, patronul Ioan Varga trebuie să găsească urgent un înlocuitor.

Până la numirea unui antrenor principal, echipa va fi condusă de „secundul” Laurențiu Rus (40 de ani) și de Ovidiu Hoban (42 de ani), care coordonează și academia clubului, arată Gândul.

Cei doi vor pregăti atât meciul de campionat de duminică, 24 august, cu Oțelul Galați, cât și returul cu suedezii, un duel care, cel mai probabil, nu va mai avea miză.

Nu este prima dată când Ovidiu Hoban preia echipa ca antrenor interimar. Fostul internațional a mai fost chemat să gestioneze situații dificile, ultima dată în aprilie, după plecarea lui Adrian Mutu, în urma înfrângerii usturătoare din Cupă, 0-4 cu Corvinul Hunedoara.

De această dată, Hoban va colabora cu Laurențiu Rus, antrenor secund la CFR. În paralel, patronul Ioan Varga analizează mai multe opțiuni pentru banca tehnică.

Printre numele vehiculate se numără Daniel Pancu, Cosmin Contra, Cristiano Bergodi și italianul Andrea Mandorlini. Decizia finală va aparține finanțatorului, care vrea să readucă echipa pe drumul cel bun după un început de sezon ezitant.

Dan Petrescu și-a încheiat al patrulea mandat la CFR Cluj după 68 de partide, în care echipa a înregistrat 32 de victorii, 23 de egaluri și 13 înfrângeri. Antrenorul s-a întors la Cluj în aprilie 2024 și a părăsit echipa la un an distanță, în 2025.

Dan Petrescu și-a asumat responsabilitatea pentru înfrângerea suferită de CFR Cluj și a explicat motivele plecării sale de la echipă.

„Clar că toți suntem vinovați, dar principalul vinovat sunt eu, antrenorul, așa e la fotbal. Așa că am luat hotărârea să nu mai continui la echipă. Am nevoie de o pauză, iar băieții au nevoie de ceva nou. Îmi pare rău că plec așa de la CFR, pentru că am avut aici ani foarte buni”, a explicat el.

A avut probleme de sănătate

Dan Petrescu a mărturisit că a avut mai multe probleme de sănătate, detaliu care i-ar fi influențat decizia.

„Nu m-am simțit bine deloc zilele astea. Nu știu, poate de la stres, poate de la ce am eu… și atunci am luat o hotărâre care e bună și pentru club, și pentru mine. Nu se știe, poate după 1 an, 2, 3, 4 sau 5, dacă voi fi sănătos și voi mai antrena, o să mă întorc la CFR. Nu am luat decizia la cald. E o decizie pe care nu o să o mai schimb”, a mai spus el.