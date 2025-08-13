Sport Dan Petrescu, suspendat pentru trei meciuri și amendat după meciul cu Universitatea Craiova







Dan Petrescu a fost suspenda pentru trei meciuri și amendat cu 5.000 de lei, miercuri, de Comisia de Disciplină din cadrul FRF, în urma eliminării de la partida CFR Cluj – Universitatea Craiova din Superligă. În aceeași ședință, forul a stabilit sancțiuni și pentru FCSB și Dinamo, după incidentele de la derbi, aplicând amenzi pentru introducerea și utilizarea de obiecte interzise pe stadion.

Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a analizat, miercuri, evenimentele petrecute în ultimele etape ale Superligii, inclusiv comportamentul antrenorilor și al suporterilor. În cazul lui Dan Petrescu, tehnicianul celor de la CFR Cluj, decizia de suspendare a venit ca urmare a cartonașului roșu primit în meciul cu Universitatea Craiova, disputat recent.

Potrivit regulamentelor FRF, sancțiunile pentru antrenori în astfel de situații includ suspendarea de la un număr determinat de jocuri, precum și aplicarea unei penalități sportive. În acest caz, Comisia a decis suspendarea pentru trei etape și o amendă de 5.000 de lei, conform articolelor din Regulamentul Disciplinar referitoare la comportamentul nesportiv.

Tot miercuri, FCSB a fost amendată cu 10.000 de lei, iar FC Dinamo cu 7.500 de lei, în urma incidentelor de la derbiul din Superligă. Forul disciplinar a menționat în decizie introducerea pe stadion de băuturi alcoolice, materiale pirotehnice, substanțe toxice și iritante, precum și aruncarea acestora în direcția altor spectatori sau spre teren.

Pe lângă aceste sancțiuni, FK Csikszereda și AFC Hermannstadt au primit avertismente pentru incidente similare, iar FC Rapid și Dinamo au fost penalizate cu câte 5.000 de lei. În plus, clubul AS FC Buzău a fost sancționat pentru neexecutarea unei hotărâri CNSL, primind interdicția de a transfera jucători și pierzând două puncte în clasament pentru întârzierea plății către un fotbalist.

Suspendarea lui Dan Petrescu vine într-un moment crtitic pentru CFR Cluj, aflată în lupta pentru primele locuri în Superligă. Lipsa sa de pe banca tehnică pentru următoarele trei partide ar putea influența strategia echipei în jocurile următoare,

Dan Petrescu a catalogat înfrângerea cu Craiova drept „dureroasă” și „nedreaptă”, acuzând ghinionul și deciziile de arbitraj. Tehnicianul a subliniat că echipa sa a avut două faze suspecte de penalty și că, în opinia lui, „dacă îl lovește în mână, trebuie să fie henț”.