Sport Programul complet al etapei a şaptea din Superliga: partide decisive pe 24 august







Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a făcut public programul etapei a şaptea din Superliga 2025, o rundă care se anunță extrem de disputată, cu meciuri care pot influența decisiv pozițiile din clasament.

Conform anunțului oficial, trei partide vor avea loc în ziua de 24 august, toate urmând să fie transmise în direct pe canalele PRIMA Sport și DIGI Sport.

Etapa începe vineri, 22 august, cu două întâlniri interesante: UTA Arad primește vizita celor de la Unirea Slobozia, de la ora 19.00, iar mai târziu, de la 21.30, Metaloglobus Bucureşti se confruntă cu FC Rapid, un duel cu potențial de a zgudui clasamentul.

Sâmbătă, 23 august, atmosfera continuă să fie intensă. FC Botoșani va juca împotriva FK Csikszereda Miercurea Ciuc, de la ora 18.45, iar seara se încheie cu un duel de tradiție între Universitatea Cluj și Dinamo, programat la 21.30.

Ziua de duminică, 24 august, aduce cele mai așteptate meciuri ale etapei. De la ora 16.15, Oţelul Galaţi va întâlni campioana CFR 1907 Cluj, o partidă care poate pune presiune pe lideri.

De la 18.30, Universitatea Craiova va primi vizita Petrolului Ploiești, două echipe cu obiective ambițioase în acest sezon. Programul se încheie cu duelul FCSB – FC Argeș, de la ora 21.30, o confruntare ce poate decide foarte mult din soarta campionatului.

Luni, 25 august, runda se închide cu partida dintre FC Hermannstadt și Farul Constanța, programată la ora 19.00, un meci important pentru ambele echipe în căutarea punctelor vitale.

Superliga 2025 continuă să fie un campionat extrem de echilibrat, cu multe echipe implicate în lupta pentru primele locuri, dar și în cea pentru evitarea retrogradării. Formațiile din vârful clasamentului și-au intensificat pregătirile, iar etapa a 7-a se anunță decisivă pentru stabilirea tendințelor din sezonul actual.

De remarcat este faptul că televiziunile oficiale LPF, PRIMA Sport și DIGI Sport, oferă acoperire completă și în direct pentru toate meciurile, ceea ce facilitează accesul fanilor la toate detaliile din Superliga.

În plus, această etapă va fi marcată de prezența unor jucători tineri, dar talentați, care încep să își facă simțită amprenta pe campionat, dând speranțe suporterilor pentru un fotbal de calitate și o dezvoltare consistentă a sportului rege în România.

Pe măsură ce Superliga avansează, fiecare punct contează, iar echipele vor lupta cu înverșunare pentru a-și îndeplini obiectivele. Fanii pot urmări cu interes meciurile ce vor avea loc în perioada 22-25 august, un interval plin de fotbal intens, momente spectaculoase și rezultate care pot schimba totul în ierarhie.