Sport Superliga. Petrolul - UTA, 1-2. Arădenii au plecat cu toate punctele și rămân neînvinși







Superliga. UTA s-a impus, vineri, pe terenul Petrolului Ploiești, scor 2-1, într-o partidă ce a contat pentru etapa a 4-a a campionatului intern. Gazdele au deschis scorul prin Konstantinos Doumtsios (25), arădenii au întors soarta celor trei puncte și au revenit grație reușitelor lui Valentin Costache din minutul 42 și Alin Roman (60). Echipa lui Adrian Mihalcea rămâne neînvinsă după patru runde (2 victorii și 2 egaluri).

Au marcat: Konstantino Doumtsios (25), respectiv Valentin Costache (42), Alin Roman (60). Arbitru: Marcel Bîrsan; arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu, Cosmin Vatamanu (toţi Bucureşti); al patrulea oficial: Claudiu Marcu (Constanţa) Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti) Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) - CCA, Adrian Pitu (Constanţa) - LPF.

Adrian Mihalcea a ajuns pe locul al 2-lea al clasamentului cu echipa „roș-albă”. El a afirmat că elevii săi își impun niște limite și ar putea să aibă probleme în viitor.

„Un meci greu. Nu am început bine partida. Am avut multe dueluri pierdute, au și dat un gol cu o execuție pe care o pregătisem. Am revenit în joc. E o victorie importantă contra unei echipe destul de bune, au avut o posesie net superioară. Continuăm această serie și ne bucură. Jucătorii mei au calitate, dar își impun niște limite care o să le facă rău. Ușor, ușor, creștem, adunăm puncte și asta e cel mai important”, a spus Adrian Mihalcea, antrenorul oaspeților, la Digi Sport.

„Așteptăm să vină și ceilalți băieți și să întregim lotul. Trăiesc intens meciurile și pare că exagerez, dar sunt trăiri sincere. Nu e ușor să jucăm aceste meciuri, dar este plăcut. Eu am ratat mai mult decât toți la un loc, așa că nu am ce să le reproșez atacanților. Mă gândesc la meciul următor și să nu pierdem.

Nu vreau să le dau speranțe oamenilor prea devreme. Ar trebui să-și dea seama că este doar începutul și că putem avea o cădere, la un moment dat. Întâlnim Farul în următorul meci, liderul. Acesta este țelul meu, să mențin această linie”, a mai afirmat tehnicianul.